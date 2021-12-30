شاهد .. اتفرج :صور رومانسية نادرة تظهر ولأول مره تجمع مريم فخر الدين بزوجها السوري فهد بلان .. والمفاجأة في أسباب طلاقهما الصادم؟

انت الان تتابع خبر اتفرج :صور رومانسية نادرة تظهر ولأول مره تجمع مريم فخر الدين بزوجها السوري فهد بلان .. والمفاجأة في أسباب طلاقهما الصادم؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/30 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

قصة حب عابرة جمعتهما في لبنان قبل ان يكلل بالزواج , الزواج الذي يدم طويلا ليتحول إلى ذكرى عابرة بين الطرفين ويبقى الأمل في عودتهما من جديد وهو مالم يتحقق .



وتفصيلا كانت علاقة تبشر بأن تستمر طويلا فالفنان السوري فهد بلان كان يرى في مريم فخر الدين امرأة مختلفة عبر عن ذلك بقوله: الرقة والإحساس الزايد،

ودي حاجه مشوفتهاش في باقي السيّدات، عاجبني فيها رقتها وابتسامتها في الصعائب، هي أعصابها أقوى من الشدائد.

بينما رأت فيه مريم فخر الدين رجلاً مختلفا عبرت عن ذلك في إحدى حوارتها الصحفية بقولها: طيبة قلبُه، وأنا بحب الأطفال وشايفه فهد طفل كبير”.



كان فهد بلان هو الزواج الثالث في حياة مريم فخر الدين بعد الفنان محمود ذو الفقار والطبيب محمد الطويل تعرفت عليه في بيروت بعدما مثل أمامها فيلم “فرسان الغرام”، وطلب منها الزواج فى لقائهما الأول فوافقت.



ذكرت مريم فخر الدين، أن حياتها مع بلان كانت مستقرة حتى جاءت ابنتها إيمان التى كانت “متسلطة” على حد وصفها، لتقول لها: “يا أنا يا فهد بلان”، وذلك بسبب أن زملاءها فى المدرسة كان يغيظونها بأغنيته الشهيرة “واشرحلها”.

ذهبت إيمان إلى والدتها لتقول لها: “علشان واشرح لها أنا مش عايزة فهد” حتى اتفقت مع أخيها على رفض فهد،

فانفصلا بشكل محترم على أمل منه أن يعود لها ثانية لكن هذا لم يحدث ليظل زواجهما مجرد ذكرى عابرة في حياتها حيث تزوجت بعد ذلك.