شاهد .. تفاصيل غريبة.. جنى مقداد.. تشعر بالاستياء والحزن من والدها لعدم قيامه بهذا الأمر وأمها تتدخل.. وهذا ما طلبته من الجمهور ؟(فيديو)

انت الان تتابع خبر تفاصيل غريبة.. جنى مقداد.. تشعر بالاستياء والحزن من والدها لعدم قيامه بهذا الأمر وأمها تتدخل.. وهذا ما طلبته من الجمهور ؟(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/30 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

شاركت نجمة قناة ​طيور الجنة​ واليوتيوبر ​جنى مقداد​ فيديو لها على قناتها الخاصة عبر يوتيوب، تحدثت فيه عن روتين الامتحانات في المدرسة.



وكشفت أن والدها خالد مقداد لم يضع لها المرآة على الحائط منذ أن جددا أغلب الأشياء في المنزل، اذ ما زالت المرآة على الأرض وعندما تريد استعمالها تجلس جنى أرضا.

وطلبت من الجمهور القول لوالدها إن يركبها على الحائط، كما ان زوجته مروة حماد توجّهت له بالقول: "حن علينا".



هذا وكانت نشرت جنى مقداد فيديو تحت عنوان: "فتحت هدايا وصلتني قبل حفلة حجابي"، واستعرضت فيه الثياب والاحذية التي وصلتها،

استعدادا لحفلة ارتدائها الحجاب، إذ ستغير ستايلها ولن تستطيع ارتداء الملابس المفتوحة بشكل لا يتوافق مع الحجاب.