شاهد .. اتفرج ظهور مثير لأجمل زوجة سعودية اقتحمت برنامج المسامح كريم على قناة MBC وجعلت جورج قرداحي والجمهور في حالة ذهول وصدمة (فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج ظهور مثير لأجمل زوجة سعودية اقتحمت برنامج المسامح كريم على قناة MBC وجعلت جورج قرداحي والجمهور في حالة ذهول وصدمة (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدر في الايام الاخير جورج قردحي محركات البحث، حيث عُرف جورج قرداحى كمذيع في قناة mbc1 في برنامج من سيربح المليون، وايضاً عمل مذيع في برنامج المسامح كريم التي نال شهرة كبيره في الوطن العربي.

ونشرت قناة برنامج المسامح كريم على اليوتيوب إحدى حلقات البرنامج الذي يقدمه المذيع الشهير جورج قرداحي.

الحلقة التي رصدها موقع "صوت المغتربين" حملت عنوان : "اجمل زوجة سعودية جعلت جورج قرداحي والجمهوري في حالة ذهول في اروع حلقات المسامح كريم .

وتضمنت الحلقة الكثير من المعاني السامية والرائعه لمعنى الزوجة التي تبادر بالشكر والعرفان لزوجها.

وذلك لما قام به لأجلها، حيث كان مثال لشخص الذي يدعم المراة في مجتمع يرفض ان تنهض بموهبتها وكانت الحلقة طلب من الزوجة، لانها رأت الشكر في المنزل قليل في حقه ويجب على العالم اجمع ان يرى ويسمع شكرها له.