شاهد .. شذوذ السؤال: مراتي عايزة تعمل حاجة غريبة جداً أثناء العلاقة الزوجية أتصرف إزاي.. اتفرج انفعال وغضب الدكتور مبروك عطية ورده المفاجئ؟

انت الان تتابع خبر شذوذ السؤال: مراتي عايزة تعمل حاجة غريبة جداً أثناء العلاقة الزوجية أتصرف إزاي.. اتفرج انفعال وغضب الدكتور مبروك عطية ورده المفاجئ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/30 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

مراتي عايزة تعمل حاجة غريبة أثناء العلاقة أتصرف إزاي؟ سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج.



ورد الدكتور مبروك عطية عبر حسابه على موقع الفيديوهات «يوتيوب» قائلاً: لو يفتي كل من أفتى بجواز كل شيئ بين الزوجين لو كان ذلك صحيحا فسيأتي الرجل امرأته من مكان محرم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل ذلك.

وأضاف عطية أن هذه الأفعال ليست من صفات المسلمين والمتعة الزوجية تتحقق بكرامة ونبل وخير متعة زوجية هي التي لا تشعر أنها انتهت أما أن نعد لها العدة بالضرب والكلباش والأفعال الشاذة محاكاة للافلام القبيحة فهذا ليس واردا في سلوك المسلمين.