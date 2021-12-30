شاهد .. تصريحات نارية اثارت فتيل من الخلافات : عشان الخمرة وأبو تريكه ومحمد صلاح.. تعليق مثير من زوج دنيا سمير غانم الاعلامي رامي رضوان؟

انت الان تتابع خبر تصريحات نارية اثارت فتيل من الخلافات : عشان الخمرة وأبو تريكه ومحمد صلاح.. تعليق مثير من زوج دنيا سمير غانم الاعلامي رامي رضوان؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/30 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي )

علق الإعلامي رامي رضوان، في الجدل الذي اشتعل في وقت سابق بسبب تصريحات نجم ليفربول الإنجليزي وكابتن منتخب مصر محمد صلاح، بشأن الخمور، على هامش حواره مع الإعلامي عمرو أديب في حوارهما الأخير.



وقال رضوان في تصريحات عبر حسابه الموثق في موقع التواصل "فيسبوك": "‏لما ييجي أي منافق عامل فيها متدين قوي أكتر من أي حد تاني.. ويقولك صلاح ماقالش مابشربش خمور عشان ديني بيحرمها.

ده خايف من الغرب،حط الدراسة دي، اللي عاملها الغرب، في عينه.. كنموذج، وقول له إن محمد صلاح خير سفير للإسلام وللشخصية المصرية الحقيقية.. أمام العالم كله".

وأضاف: "الحمد لله مليون مرة أنه مش بيفكر زيكم ولا فاهم الدين زيكم.. لأن كان زمانه بلا أي قيمة ومنافق وكذاب ومدعي وبتاع زيطة فارغة وصوت عالي وعقله فارغ وقلبه أسود وبيمثل بلبسه وشكله أنه متدين".



وكان حاتم إسحق الحويني، شن هجومًا على صلاح، بعد تصريحاته عن الخمور خلال حواره مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية".



وقال الحويني في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:"لم أتابع الكورة يومًا ما! لكن الآن علمت لماذا هذا الفارق الكبير بينك وبين محمد أبو تريكة".