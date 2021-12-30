شاهد .. فنانة كنت تتمنى تمثل معاها ومحصلش؟.. رد غير متوقع من الزعيم عادل إمام

انت الان تتابع خبر فنانة كنت تتمنى تمثل معاها ومحصلش؟.. رد غير متوقع من الزعيم عادل إمام والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من منا لا يعرف الفنان الكبير عادل إمام والذي لقب بالزعيم، فهو زعيم السينما المصرية نظرًا لما قدمه من أعمال عظيمة أصبحت علامة مميزة وبارزة في تاريخ الفن المصري.

الزعيم عادل إمام عمل مع كل نجمات السينما المصرية، ولكن لم يعمل مع سيدة الشاشة العربية، الراحلة فاتن حمامة، ويبدو أن الحظ لم يكن ملائمًا لأن يجمع بينهما فى عمل فني واحد.وفي حوار صحفي سابق سألوا الزعيم عادل إمام من هي الممثلة التى تتمنى أن تقف أمامها؟ فرد على الفور: فاتن حمامة.

، وهى أيضا كانت ترغب أن تشاركنى أحد أفلامى، وفى إحدى المرات سألتها «من أين اشتريت الشنطة والطرحة أثناء ذهابك لشقيقك فى فيلم ليلة القبض على فاطمة»، فقالت لى «وأنت من أين اشتريت الحذاء فى فيلم الهلفوت».

وأضاف: فاتن ممثلة عظيمة ولها علامات فى السينما المصرية ولا أنسى لها «دعاء الكروان»، وسبق أن دافعت عنها بعد أن هاجمتها سناء جميل ومريم فخرى الدين.

وعمل الزعيم مع غالبية نجمات السينما، ونجد أنه قدم مع نادية لطفى فيلم «كيف تسرق مليونير» ومع نجلاء فتحى فيلم «المراية» ومع هند رستم وماجدة فى «جنس ناعم» ومع زبيدة ثروت فى «كيف تتخلص من زوجتك» ومع شمس البارودى فى «اثنين على الطريق» ومع نبيلة عبيد فى «حرامى الحب».

وقدم عادل إمام عشرات الأفلام المهمة التى صنعت تيارًا سينمائيًا مغايرًا حتى أنه استطاع أن يغير جلده أكثر من مرة ليتواصل مع جمهوره.

، أبرز تلك الأفلام «طيور الظلام» و«النوم فى العسل» و«اللعب مع الكبار» و«الإرهاب والكباب» و«شمس الزناتي» و«كراكون فى الشارع» و«جزيرة الشيطان» و«المنسي» و«أمير الظلام» وغيرها من الأفلام التى حرص الزعيم فيها على مناقشة مشاكل المواطن المصرى والعقبات التى تواجه مجتمعاتنا العربية.