شاهد .. لن تصدق.. من هو :هذا الطفل الجميل أصبح فنان شهير ارتبط بـ 10 نساء بينهن 8 فنانات.. ووجه أقوى صفعة نارية لـ محمد رمضان؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق.. من هو :هذا الطفل الجميل أصبح فنان شهير ارتبط بـ 10 نساء بينهن 8 فنانات.. ووجه أقوى صفعة نارية لـ محمد رمضان؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/30 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي، صورة قديمة للممثل المصري أحمد عز​، تفاعل معها الكثيرون.



ويظهر عزّ في الصورة من مرحلة الطفولة بالأبيض والأسود، ونالت الصورة عدداً كبيراً من التعليقات التي أثنت على براءته وجماله.

وتمكن الفنان أحمد عز خلال الفترة الماضية من تحقيق نجاحات فنية كثيرة ما بين الدراما والسينما وحتي المسرح، ورغم ذلك لم ينجح في تكوين أسرة بشكل مستقر برغم ارتباط اسمه اسمه بالكثير من النساء، وزواجه أكثر من مرة.



ونجح الفنان أحمد عز خلال مشوار فني عمره 17 عام تقريبًا، منذ بطولته لفيلم مذكرات مراهقة مع المخرجة إيناس الدغيدي عام 2001، أن يصنع لنفسه اسمًا أصبح من الأبرز في عالم الفن.

وبذخ نجم "عز" بعد وقوفه أمام الفنانة يسرا في مسلسل "ملك روحي"، والذي يعد نقله في مشواره الفني الحافل، والنقطة التي انطلق منها لبطولة العديد من الأعمال الأخرى ومنها أفلام "الشبح وملاكي إسكندرية ومسجون ترانزيت"، وغيرها.



ومؤخرا تم تداول صور تجمعه بنجلة المحامي الخاص به، وأشيع أنه تم خطبتهما وهذا ما نفاه مقربين من الفنان.

واضاف مصدر مقرب أن الصور المتداولة تم التقاطها في عيد ميلاد ابنة محامي عز والمطرب عمرو دياب، وعدد من المشاهير، وهو الذي ظهر بجوار ابنته في الصورة.



و لم يعلق الفنان أحمد عز، على “الخطوبة المزيفة”، عن طريق أي بيان إعلامي أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.



ولم تكن هي أول مرة تخرج شائعات تفيد بخطوبة عز ففي عام 2018، تداولت أخبار تفيد بأن الفنان أحمد عز يستعد لإعلان خطوبته من مغنية شابة تدعى منى مكاوي، وذلك بعد أيام قليلة من خسارته قضية الفنانة زينة.



وأشيع أن أحمد عز سوف يعلن خطوبته من الفتاة التي تدعى منى مكاوي، ليتصدر هذا الخبر بقوة مواقع التواصل، بعد انطلاق قرار المحكمة بإلزامه دفع 30 ألف إسترليني كمصروفات دراسية لتوأم زينة.



ونفى حينها أحمد عز خبر خطوبته المتداول، مشير إلى أن هذه الشائعة ليست الأولى التي تطلق عنه، وأن مصدر هذا الخبر غير معلوم ولكنه في النهاية غير صحيح، وهو لا يهتم بهذه الشائعات.

وفي عام 2015، أكد البعض أن الفنان ا أحمد عز احتفل بخطوبته، في سرية تامة على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى دينا، وهي ابنة أحد رجال الأعمال، وإن حفل الخطوية أقيم في منزل أسرة خطيبته في القطامية شرق القاهرة.



لتعود محامية عز، حينها وتنفي كل تلك الأخبار وتقول إن عز لم يتزوج، مضيفة أنها لا تعلم مصدر هذه الأخبار.



وكانت الفنانة السورية أصالة، أولى النساء في حياة أحمد عز، وذلك بسبب صداقتهما الشديدة، والتي فتحت المجال للعديد من الشائعات.

وزاد الأمر جدلًا، مشاركة "عز" للفنانة السورية كـ"موديل"، في أحد كليباتها ببدايته الفنية،

والذي كان بعنوان "لما جت عينك في عيني"، وهي إحدى أغاني ألبوم "قلبي بيرتحلك" الذي أصدرته أصالة مع شركة عالم الفن قبل 17 عامًا وتحديدًا عام 1998.

إلا أن "أصالة" نفت الأمر وأكدت أن علاقتهما صداقة فقط، وامتدت حتى اليوم، حتى أنها قامت بإهداء أغنية له في فيلمه "ولاد رزق"، بعنوان "تساهيل".



وترددت شائعات أخري حول الفنان أحمد عز، ولكن هذه المرة مع المخرجة "ساندرا نشأت"، والتي شاركته في العديد من الأفلام، منها "مسجون ترانزيت والمصلحة وملاكي إسكندرية والرهينة".



وقيل أن ثمة علاقة عاطفية تجمع بين الإثنين، وذلك بسبب تعدد مشاركتهما معًا، وفي أثناء صمت "عز" الغريب، خرجت "ساندرا" في أحد البرامج وأكدت أن علاقتها بعز علاقة صداقة فقط.



وشددت على أنه إذا كان هناك علاقة حب بينهما، فلن يمنعهما أحد من إعلانها حتى الديانة المختلفة لم تكن عائقًا فى نظر ساندرا، مشيرة إلى أن عائلتها متحررة ولديها عقلية متفتحة

وجمعت بعض الأفلام بين عز والفنانة اللبنانية نور، وذلك قبل زواجها، وهو ما فتح المجال أيضًا للعديد من الشائعات حولهما، لاسيما وأن الجمهور كان يرى أنهما ثنائي متفاهم.

والتزم "عز" الصمت، ولم يرد على ما يقال، حتى انتهت هذه الشائعات بخبر زواج "نور" من رجل أعمال ليس معروف.



أما الفنانة منة شلبي والتي شاركت عز أيضا في فيلمين وهما "بدل فاقد" و"شباب تيك أواي"،فقد ترددت العديد من الأقاويل بأن هناك علاقة تجمع بين الثنائي، لاسيما وأنهما حرصا في يوم العرض الخاص لفيلم "بدل فاقد"، على الحضور معًا والانصراف في نفس التوقيت، وهو الأمر الذى رجح كفة تأكيد الخبر في هذه الفترة.



وتزوج الفنان أحمد عز من المطربة أنغام سرا لفترة كبيرة، حيث كان الخبر لا يصدق ما بين شائعة وحقيقة،

حتي أنهت أنغام هذا الجدل، ونشرت عقد زواج عرفي تم بينهما، لتضع "عز" في خانة شديدة السوء، بعدما نفى الأمر أكثر من مرة، ليعود مجددًا ويؤكده هو الآخر.

أما زوجة أحمد عز وهي الفنانة زينة فقد بدأت الحكاية عندما تفاجأ الجمهور بخبر منتشر على المواقع الإخبارية، يفيد بأن "زينة" تتهم الفنان أحمد عز بإنكار أبناءه منها، وهذا ما نفاه في أكثر مرة بجملة"أقسم بالله ما اولادي"



وبرغم الإنكار، تسربت صور للفنان أحمد عز برفقة "زينة" وهو يقضيان شهر العسل، وبعد العديد من التفاصيل، قررت المحكمة تأكيد ادعاءات "زينة"، وحكمت بأنه بالفعل والد التوأمين.



وأثناء أزمة "عز وزينة"، كان "عز" يستأنف نشاطه الفني، وبدأ في تصوير مسلسله "الإكسلانس"، لتخرج أخبار جديدة حول ارتباطه بالفنانة الشابة منة فضالي التي شاركته بطولة المسلسل، وكالعادة أيضًا، رفض "عز" التعليق.



ونفت "منة" الشائعة، وأكدت أنها مجرد أقاويل واهية الغرض منها فقط البلبلة والتأثير على قرار المحكمة في قضية "زينة".

أزمته مع محمد رمضان

وعلق أحمد عز، على إطلاق نظيره محمد رمضان على نفسه لقب "نمبر وان".



واعتبر أحمد عز، في تصريحات تليفزيونية مع قناة "mbc"مصر مؤخرا، هذا "عيبا"، معقبا أنه يقرأ في الصحافة منذ أن كان يشاهد أفلام ومسلسلات الأبيض والأسود، ولم يجد منذ ذلك الحين من كان يطلق على نفسه لقبا.



وقال: "عمري ما رأيت حد بيقول على نفسه (نمبر وان)، مع أني عاشرت جيل أحمد زكي، ومحمود عبد العزيز، وعملت مع نور الشريف، الله يرحمهم. عيب إني أقول أنا نمبر وان في وجود عادل إمام.