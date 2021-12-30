شاهد .. اتفرج : ترف باذخ واناقه لامثيل لها..فخامة حديقة منزل الفنانة الجميلة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم من الداخل .. شيء لا يصدق؟

انت الان تتابع خبر اتفرج : ترف باذخ واناقه لامثيل لها..فخامة حديقة منزل الفنانة الجميلة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم من الداخل .. شيء لا يصدق؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/30 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فيديو جديدًا حين كانت تتجول في حديقة منزلها الفخم،

بعدما عادت من السفر برفقة زوجها، لتستقبل الشيف التركي بوراك أوزدمير الذي كان زار الفنانة اللبنانية يارا.

نانسي اختارت تصميم منزلها بمساعدة زوجها، وبما إنها تنتمي لبرج الثور فإن الطبيعة الخضراء تشعرها بالراحة النفسية الكبيرة،

وتهرب من ضغوطات العمل لتتجول في حديقة منزلها وتأخذ قسطًا من الراحة.



وعلى الفيديو وضعت أغنيتها “عم بتعلق فيك” التي كانت حققت نجاحًا كبيرًا وتعتبر من أفضل الأغاني التي طرحتها منذ سنوات،

وقالت إنها تستعد لطرح أغنية جديدة ولم تحدد إن كانت إيقاعية سريعة أو رومانسية