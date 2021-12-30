شاهد .. تفاصيل المشهد الساخن الذي جمع بين سعاد حسني والفنان نور الشريف وتسبب بأزمة كبيرة بينهما وجعله يرفض العمل معها للأبد بعد هذا الفلم الممنوع من العرض .. تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر تفاصيل المشهد الساخن الذي جمع بين سعاد حسني والفنان نور الشريف وتسبب بأزمة كبيرة بينهما وجعله يرفض العمل معها للأبد بعد هذا الفلم الممنوع من العرض .. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تكاد تتفق وسائل الاعلام في مصر والوطن العربي، على أن حياة السندريلا سعاد حسني، كانت مليئة بالأسرار والمواقف والغموض التي لم تنكشف الكثير منها حتى اليوم.

ومن هذه الأسرار، مشهد جريء للغاية جمع الفنانة سعاد حسني والفنان نور الشريف في أحد افلامهما السينمائية، إلا أن الأخير تراجع عن تأديته الأمر الذي اغضب السندريلا بشدة، وتسبب بأزمة بين الطرفين.

ورغم ذلك حصل الفنان نور الشريف على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "الكرنك"، وقال في تصريحات صحفية: "سمعتهم ينادون اسمي لأتسلم جائزة أحسن ممثل عن دوري في فيلم "الكرنك"، وتذكرت بسرعة ذلك اليوم الذي كنت أقف فيه داخل الاستديو أمام سعاد حسني".

وأضاف: "فقد كان مفروضًا أن أعبر في ذلك المشهد عن أسعد لحظة في حياتي، وعن كل أحاسيس الفرح والسعادة وأنا أضع حول إصبع سعاد حسني دبلة الخطوبة، وأحلام الزواج السعيدة تملأ كياني، كما تذكرت كل مشاهد الفيلم الحزينة والسعيدة وقتها، ونسيت كل آلام وأحزان الرحلة الطويلة".

وتابع: "نسيت آلام الفقر وعذاب الحرمان وملل الانتظار وإحباط الفشل، نسيت كل ذلك تماما، واستمعت إلى التصفيق الذي يصم الآذان واقتنعت تمامًا بأنه بدون كل هذه المعاناة المؤلمة لا يكون للنجاح قيمة ولا معنى".

ورغم كل هذا، إلا أن علاقة سعاد حسني ونور الشريف عادت وتعمقت اكثر، ليشارك الثنائي في بطولة عدة افلام، تضمنت مشاهد تعد من أجرأ المشاهد السينمائية في مصر والوطن العربى.

ومن تلك الأعمال التي قام ببطولتها الفنانين الراحلين نور الشريف وسعاد حسني، فيلم "أهل القمة" عام 1981، وهو ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية .