شاهد .. اعترافات نارية: عاشرتها 4 أعوام دون زواج ..وارتبطت بأخرى تنتمي لجماعة إجرامية..تعرف على حكايات الدنجوان راغب علامة مع النساء؟ تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر اعترافات نارية: عاشرتها 4 أعوام دون زواج ..وارتبطت بأخرى تنتمي لجماعة إجرامية..تعرف على حكايات الدنجوان راغب علامة مع النساء؟ تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/30 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي )

فيما يخص علاقاته المتعددة بالنساء؛ كشف المطرب اللبناني راغب علامة عن الكثير من أسراره، خاصة تلك العلاقة الشائكة التي أثارت جدلًا منذ سنوات مع رندا زكا.



وتصدر راغب علامة خلال الساعات الماضية حديث السوشيال ميديا؛ بسبب تصريحاته الجريئة حول علاقاته النسائية على مدار السنوات الماضية.

ونستعرض أبرز الكواليس خلف علاقة راغب علامة بالفرنسية رندا زكا وحقيقة إنجاب طفلة منها بدون زواج، فضلًا عن علاقاته النسائية الأخرى.



قال راغب علامة خلال استضافته في «برنامج اَلسيرة» إنه رغم علاقاته المتعددة؛ إلا أنه هناك فتاة واحدة استطاعت الضحك عليه وخداعه، وهي رندا زكا.



وأكد راغب علامة أنه كان يحبها واستمرت علاقتهما 4 سنوات، ولكن دون زواج، حيث كان يعيشا سويًا في فرنسا في منزل واحد.

كذلك لفت إلى أن هذه المرأة دفعته إلى أن يُصرح حينها بأنهما متزوجان؛ لتجنب المزيد من الأحاديث من جانب الإعلام حول علاقتهما، إلا أنهما لم يتزوجا، كما زعم حينها.



كذلك لفت إلى أن هذه المرأة دفعته إلى أن يُصرح حينها بأنهما متزوجان؛ لتجنب المزيد من الأحاديث من جانب الإعلام حول علاقتهما، إلا أنهما لم يتزوجا، كما زعم حينها.



وبدى على ملامح راغب علامة التأثر خلال الحديث عن علاقته بهذه المرأة؛ حيث أكد على أنها لم تكن نزوة أو علاقة عابرة، لأنه يحب بصدق في مثل هذه العلاقات.

وأوضح في إشارة إلى رندا : «واحدة بس اللي ضحكت عليا، وطلبت مني أقول للإعلام أنها زوجتي، وظنيت أن بنتها بنتي وبعد ما عملت تحاليل طلعت مش بنتي، والأطفال بالنسبة لي نقطة ضعفي».



وبالحديث عن الفتاة التي أنجبتها رندا، أكد راغب علامة أنها ليست ابنته؛ حيث أجرى التحاليل التي أثبتت أنها ليست ابنته، لكن السيدة الفرنسية رفعت قضية ضده وكانت مكيدة، ولكن المحكمة أنصفته.



وسألته الإعلامية وفاء الكيلاني إذا كان تمنى أن تكون الفتاة ابنته أم لا، ليرد عليها بأنه بالفعل يتمنى إنجاب فتاة ولكن من زوجته الحالية، مؤكدًا أنه كان لا يرغب في أن تكون لديه طفلة بدون زواج.

وكان يعتقد راغب علامة لوقت قصير أن الطفلة – التي تدعى سارة – هي ابنته حتى أصدرت المحكمة قرارًا بأن البنت ليست ابنته؛ وفقًا لتحاليل الـDNA.



وأصبحت سارة منسوبة لوالدتها راندا زكا فقط، وهو الأمر الذي جعل أسرة راغب علامة تستعجل في زواجه، وتم عقد قرانه بعد زيجة صالونات من السيدة جيهان العلي، والتي أنجب منها فيما بعد ولدين وهما خالد ولؤي.



وفي هذا الصدد كان راغب علامة أكد في تصريحات سابقة إنه كان متهورًا عندما كان صغيرًا؛ مشددًا على أن زواج الصالونات كان الأفضل، حيث أن زواج العقل كان ناجحًا بالنسبة له،

وفقًا لتصريحاته. كذلك لفت المطرب اللبناني إلى أنه لا يستطيع التحكم في مشاعره، لذلك إذا ألتقى فتاة جميلة، فلا يتردد في إظهار ذلك لها، لأنه يعشق المرأة الجميلة والأنيقة».

وأكد أن المرأة أكثر إخلاصاً من الرجل ، إلا أنه ذلك لا يعني صحة الحديث عن تأكيد وجود ليال حمراء وعشق له».



وقال : «أنا مليش في النكد، وضحكة البنت بتدل عليها، ومش حاسب قصص الحب اللي في حياتي».



وفي قصة أخرى، كشف أنه دخل في علاقة مع سيدة يحوم حولها الشكوك وهو في أواخر العشرينات من عمره؛ إلا أن هذه العلاقة لم تكن لائقة به، ولكن لم يستمع لنصائح من حوله.

وألمح إلى أنه هذه السيدة كانت لها علاقة بجماعات إجرامية وقضايا شائكة بشكل كبير، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.