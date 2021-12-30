شاهد .. ترف فاحش ورفاهية خيالية .. اتفرج فخامة حديقة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم هكذا تبدوا من الداخل اذهلت الجمهور ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر ترف فاحش ورفاهية خيالية .. اتفرج فخامة حديقة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم هكذا تبدوا من الداخل اذهلت الجمهور ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشرته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تظهر فيه وهي تتجول في حديقة منزلها الفخم،

وذلك بعد ما عادت من السفر برفقة زوجها، لتستقبل الشيف التركي بوراك أوزدمير الذي كان زار الفنانة اللبنانية يارا.نانسي اختارت تصميم منزلها بمساعدة زوجها، وبما إنها تنتمي لبرج الثور فإن الطبيعة الخضراء تشعرها بالراحة النفسية الكبيرة،

ووكشفت انه تهرب من ضغوطات العمل وتذهب لتتجول في حديقة منزلها وتأخذ قسطًا من الراحة.

وعلى الفيديو وضعت أغنيتها “عم بتعلق فيك” التي كانت حققت نجاحًا كبيرًا وتعتبر من أفضل الأغاني التي طرحتها منذ سنوات.