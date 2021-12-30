شاهد .. الفنانة صباح تكشف سر هروب العندليب عبدالحليم حافظ من شباك المطبخ أثناء تناوله للعشاء معها.. كان موقفا صادما للغاية!

انت الان تتابع خبر الفنانة صباح تكشف سر هروب العندليب عبدالحليم حافظ من شباك المطبخ أثناء تناوله للعشاء معها.. كان موقفا صادما للغاية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ذكرت المطربة صباح في برنامج “ساعة صفا” مع الإعلامية صفاء أبو السعود، بعض من المواقف الطريفة التي جمعتها بالعندليب عبد الحليم حافظ.

حيث قالت أن زوجها العازف أنور منسي مميزا بصرامته، وقد سبب هذا هروب عبد الحليم الحافظ من شباك مطبخها حتى لا يراه وهو يتناول العشاء معها.

قالت: “عزمت عبد الحليم حافظ عندي على العشاء مع عيلتي.. واختي نجاة قالتلي إن أنور منسي رجع البيت”.

أضافت: “قولت لعبد الحليم يهرب من شباك المطبخ علشان جوزي ميشوفهوش.. لأنه كان بيغير عليا”.

عملت صباح مع عبد الحليم في فيلم “شارع الحب”، وحدث إعجاب متبادل بينهما أثناء تصوير الفيلم.

وتابعت: “المشهورين مبيعرفوش يحبوا لكن بيكون في إعجاب بينهم.. ودة حصل بيني وبين عبد الحليم حافظ في فيلم شارع الحب”.

وأكملت: “أنا أول واحدة اكتشفت عبد الحليم حافظ بعد ما محمد الموجي قالي أسمع صوتي.. وكنت حريصة إني أقدمه في كل حفلاتي”.

وأردفت: “تنبأت إنه هيكون نجم كبير.. رغم إن كل الناس قالولي صعب يكون نجم لأن شكله مش حلو.. بس أنا قولت إن الموهبة مش محتاجة شكل حلو”.