شاهد .. بالفيديو:اعترافات اسطورة الراقص الشرقي الفنانه نجوى فؤاد «طلعت أرقص وأنا سكرانة.. والنهاية كانت كارثية» ووضعتها في اقوى موقف محرج؟

انت الان تتابع خبر بالفيديو:اعترافات اسطورة الراقص الشرقي الفنانه نجوى فؤاد «طلعت أرقص وأنا سكرانة.. والنهاية كانت كارثية» ووضعتها في اقوى موقف محرج؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/30 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي )

يمر الكثير من النجوم بمواقف محرجة وغريبة طوال مسيرتهم، ومن بين هؤلاء الراقصة نجوى فؤاد التي صعدت إلى المسرح للرقص وهي سكرانة.



وروت الفنانة نجوى فؤاد تفاصيل تلك الواقعة وأكدتها، خلال استضافتها في لقاء نادر مع الإعلامية صفاء أبو السعود، في برنامج ساعة صفا.

وقالت إنها ذهبت لأحياء حفل في صحاري سيتي، وكان يحضر عدد كبير وضخم من الجمهور، وهو ما أربكها .

وتابعت : بعد كده قالي أهدي بس وتعالي كده، روقي وأشربي الكوكاولا دي، وهو كان حاطط فيها خمرة وأنا معرفش.



ولفتت إلى أنه وضع القليل من الخمر لكي يساعد في تخفيف التوتر الذي تشعر به، إلا أن النهاية كانت مآساوية للجمهور الذي انتظرها.



وأضافت : هو قالي يفكني عشان أتبسط، ولسه طالعة على المسرح، روحت نايمة للجمهور على البيست والحفلة باظت.

مكنتش عايزة أخلف عشان مش هعرف أخس

كذلك تحدثت في الحلقة ذاتها عن انهيار زواجها من أحمد فؤاد حسن، لافتة إلى أنها كانت تعتبره حبيبها وزوجها ووالدها.



ولفتت إلى أن والدته كانت ترغب في أن ينجب لها نجلها طفل، إلا أنها رفضت.



وقالت: مكنش ينفع أخلف وأقعد سنة عشان أخلف، وبعدين أقعد وقت أكبر عشان أخسس، فكان الموضوع صعب.