شاهد .. قصر ملكي .. اتفرج فخامة واناقة منزل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الذي اذهل كل العقول

انت الان تتابع خبر قصر ملكي .. اتفرج فخامة واناقة منزل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الذي اذهل كل العقول والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، خلال الفترة الماضية، عبر منصات السوشيال ميديا، عدة إطلالات لهما من داخل منزلهما الفخم الذي شبهه بعض المتابعين بالقصر الملكي.

وقال متابعون في تعليقات لهم أن النجمين المصريين ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، تمتعان بذوق رفيع في اختيار لون الأثاث، وتنسيق قطع الديكور التي تزين غرف منزلهما.

ومنذ زواج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، شكل الثنائي مادة دسمة للإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق سنأخذكم بجولة الى منزلهما، حيث يمكن ملاحظة تغيير الديكور والأثاث الذي كنا نراه في فيلا ياسمين قبل زواجها من العوضي.

غرفة الجلوس

في غرفة جلوس منزل ياسمين وأحمد أكثر من لون، فنلاحظ وجود غرفة جلوس مؤلفة من كنبتين باللون الزيتي، وكل شيء في هذه الغرفة يوحي بالإشراق، بدءًا من التركيز على الكنبات الخضر، وصولاً الى الكنبة من قماش مكبس تم اختيارها بلون الأزرق السماوي، اضافة الى كنب باللون البرتقالي.

تعدد ألوان غرفة الجلوس

لا شك أن جمع، ياسمين والعوضي لعدة ألوان في غرفة جلوس واحدة، يدلّ على أنهما تحبان أن تتلون أيامهما بألوان الحياة، لتغمرهما بالسعادة والطاقة.

مصابيح بلون البيج

واختار الثنائي ياسمين والعوضي، مصابيح باللون البيج وزعت في عدد من زوايا المنزل كما يظهر من خلال احدى الفيديوهات التي شاركت بها النجمة المصرية جمهورها ومتابعيها عبر موقع انستغرام من منزلها.

صالة الجيم

تعد الرياضة عبر معدات رياضية متنوعة، شيئا مهما لبناء جسد مثالي، لذلك قامت ياسمين بتوفيرها في المنزل، كونها لا تملك الوقت للذهاب إلى الجيم، أو لا تفضل فكرة الخروج من المنزل وممارسة الرياضة أمام الاَخرين.