شاهد .. محجبة وجمالها فاق التوقعات .. هل شاهدتم سارة ابنة الفنان (يونس شلبي)؟! لن تصدقوا ان هذا الجمال موجود على الارض.

انت الان تتابع خبر محجبة وجمالها فاق التوقعات .. هل شاهدتم سارة ابنة الفنان (يونس شلبي)؟! لن تصدقوا ان هذا الجمال موجود على الارض. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تختلف عن غيرها من أبناء المشاهير فلم تمتهن التمثيل ولم تظهر إعلاميا هي وأشقائها حتى كان ظهورها الأول الذي روت فيه كثيرا عن حياة والدها النجم الراحل يونس شلبي.

خطفت سارة ابنة الفنان الراحل يونس شلبي الأنظار بحجابها وجمالها اللافت عندما ظهرت لأول مرة برفقة والدتها على قناة النهار وكان ذلك منذ فترة تحدثا عن ذكرياتهما مع نجم الكوميديا.

ابنة يونس شلبي أشعـلت الأجواء عندما غنت لتكشف عن صوت جميل كاشفة أنها كانت تغني لوالدها الراحل الذي أهدته أغنية خلال برنامج شارع النهار وهي أغنية “تملي في قلبي” للفنان الراحل حمد فوزي.

أما زوجة الفنان الراحل فأبكت الجمهور عندما سردت قصة تنبأها بموته، وذلك عندما سافرت مع ابنها من أجل التقديم له في الجامعة، فراودها حلماً ظهرت فيه وكأنها تكتب نعيه الخاص به، فاستيقظت وهي في حالة فـزع وطلبت من ابنها مغادرة الفندق.

وقالت زوجة الراحل يونس شلبي إنه لم يمر سوى أيام، ودخل زوجها في غيبوبة في المستشفى لمدة 17 يوماً حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان يونس شلبي قد عانى في سنواته الأخيرة من المرض والشلل وعاشت الأسرة حياة صعبة ماديا بعد وفاته.