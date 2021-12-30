شاهد .. متطلقتش..الملحن حلمي بكر يخرج من صمته..ويفجر مفاجأة مدوية ..عن حقيقة تمثيلية شيرين وحسام حبيب وهدف صادم من إشاعة طلاقهما؟ التفاصيل

انت الان تتابع خبر متطلقتش..الملحن حلمي بكر يخرج من صمته..ويفجر مفاجأة مدوية ..عن حقيقة تمثيلية شيرين وحسام حبيب وهدف صادم من إشاعة طلاقهما؟ التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/30 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن الملحن حلمي بكر، كاشفًا أمرين خطيرين عن الفنانة شيرن عبدالوهاب، فيما يخص أزمتها الأخيرة وظهورها حليقة الرأس بعد إعلان انفصالها.



وكشف الملحن حلمي بكر حقيقة انفصال الفنانة شيرين عبدالوهاب عن الفنان حسام حبيب، مؤكدًا أنها لم تنفصل عنه، وأن كل ما حدث خلاف على البويضات المجمدة ومحاولات الإنجاب.

وحول ظهورها حليقة الرأس، أوضح بكر أن ظهورها يخدم ويقدم دعايا مجانية لألبومها الجديد، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون نظرًا لمشكلات في بوصيلات الشعر،

مرددًا: "مين قالك اتطلقت، لا متطلقتش هو دمرلها بويضاتها، وقصة شعرها دي من ضمن الدعايا لألبومها ولا حست شعرها بيقع".



جدير بالذكر أن ظهور الفنانة شيرين عبدالوهاب حليقة الشعر بعد تأكيد خبر انفصالها، أثار جدلًا واسعًا بين مواقع التواصل الاجتماعي، والذي بسببه كانت ولا تزال تتربع على عرش التريند، خاصة بعد أن حظيت بتعاطف كبير من قبل المتابعين ومن زملائها في عالم الفن بعد إعلانها طلاقها.



وكانت شيرين قد أطلقت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "خاصمت النوم" من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.