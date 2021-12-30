شاهد .. بإطلالة نوووية .. صورة لـ باربي نجد في مغطس الاستحمام تتصدر الترند

انت الان تتابع خبر بإطلالة نوووية .. صورة لـ باربي نجد في مغطس الاستحمام تتصدر الترند والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء السعودية ​باربي نجد​ المعروفة بـ Barbie G صورة فاضحة لها من حوض الإستحمام، وهي عارية تماماً وكاشفة عن صدرها وغطته بنجمة صغيرة فقط، بطريقة جريئة جداً.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، معبرين عن إستنكارهم لتصرفها واعتبروا الصورة منافية للآداب وخادشة للحياء.

وكانت شاركت باربي نجد الجمهور صورة لها عبر حسابها الخاصّ على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بملابس فاضحة، وكشفت عن أجزاء من جسدها بطريقة مبالغ فيها، كما بدا واضحاً حجم مؤخرتها التي ظهرت في الصورة.

ويبدو أن باربي نجد تحاول دائماً إثارة الجدل بمنشوراتها، فنشرت صورة لها تبدو فيها في حوض الإستحمام، وتظهر شبه عارية، وذلك عبر صفحتها الخاصة.