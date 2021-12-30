شاهد .. اعترافات مثيرة صادمة : متجوزتيش ليه وعمرك كام؟.. الاعلامي عمرو أديب يخرج عن صمته ويحرج ..الفنانة مي عز الدين..اتفرج ردها المفاجئ؟

انت الان تتابع خبر اعترافات مثيرة صادمة : متجوزتيش ليه وعمرك كام؟.. الاعلامي عمرو أديب يخرج عن صمته ويحرج ..الفنانة مي عز الدين..اتفرج ردها المفاجئ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/30 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي )

منذ أن بدأت مي عز الدين مشوارها الفني عام 2001، جذبت الأنظار بجمالها الذي يُشبه النجمة الراحلة زبيدة ثروت.



لكن مي لم تتزوج حتى الآن ولم يتم خطبتها سوى مرة واحدة فقط للاعب الكرة محمد زيدان، وهو ما يُطرح عليها دائماً في كل لقاء إعلامي.

وأجابت مي على هذا التساؤل من قبل جمهورها خلال لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب وقالت إنها ترغب في اتخاذ تلك الخطوة عن حب، وليس زواجًا تقليديًا، وأنها كأي فتاة يتقدم لها العرسان لكنها تبحث عن الحب.



بالإضافة إلى ذلك قالت عز الدين إن شخصيتها قوية ومتطلباتها في الزوج صعبة ولا ترغب في ترك عملها من أجل إرضاء زوجها، ما جعلها لم تقدم على الزواج حتى الآن، كذلك لا تستطيع اتخاذ قرار الزواج بالعقل فقط، وأنها حاولت هذا الأمر لكن فشلت .



شائعات في حياة مي عز الدين هذا ولم تسلم مي من الشائعات طوال حياتها والتي كان أبرزها شائعة ارتباطها بالفنان المصري تامر حسني، والتي ظلت تلاحقها حتى زواجه.

ونظراً لعلاقة الصداقة القوية التي تربطها بالممثل أحمد السعدني، فقد لاحقتها أيضاً شائعات زواجهما، ولكنه وضع حد لها.



وطاردت مي شائعة ثالثة وهي زواجها من رجل أعمال مصري شهير، ولكنها خرجت بنفسها لتنفي الشائعة وتعبر عن انزعاجها.