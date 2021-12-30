شاهد .. حدث مزلزل في انتظار أحمد السقا وهذا ما سيحدث للهضبة وتامر حسني .. فلكية شهيرة تصعق النجوم بتوقعات مرعبة هي الأولى من نوعها!

انت الان تتابع خبر حدث مزلزل في انتظار أحمد السقا وهذا ما سيحدث للهضبة وتامر حسني .. فلكية شهيرة تصعق النجوم بتوقعات مرعبة هي الأولى من نوعها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، توقعاتها لنجوم الفن شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب وشيريهان وأصالة وجورج وسوف وأحمد السقا في عام 2022.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر": "شيرين عبد الوهاب ستظهر بشكل مختلف وجديد جدا وستكون متألقة وهتفاجئ الناس وعندها مفاجآت حلوة بشكل مختلف ولا يخطر على بال، وستكون مضغوطة في الشغل بشكل إيجابي، ومش هترجع لحسام حبيب قطعيا".

وعن توقعاتها للهضبة عمرو دياب في عام 2022: "حياته المهنية مستقرة ومفيش حاجة تقلق عليه".

أما بالنسبة للفنان تامر حسني فقالت: "لن تكون سنة سهلة عليه وهو مشتت ومش مركز وعنده مشاكل ولما هيعدي منها هينجح".

وتابعت: "2022 بالنسبة للفنانة أصالة سنة مرضية بالنسبة لها، أما الفنانة أحلام فهي محتاجة ترتاح وهدنة محارب، وهتاخد قرار تبعد عن الشغل، والفنان جورج وسوف سيتعرض لأزمة صحية لكن هيرتاح".

وعن الفنانة شيريهان، قالت: "هترجع تشتغل تاني وهنشوفها في عملين على الأقل خلال 2022".

أما بالنسبة لوضع أغاني المهرجانات في 2022، قالت: "هتقل وسيكون هناك انتقائية في الغناء"، وعن أحمد السقا، قالت: "هيعمل حاجة ضخمة جدا وناجحة وعلى مستوى فني بتاع هوليود وإحنا مش متعودين عليه".

وكشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، في نفس اللقاء عن توقعاتها بشأن العام خلال عام 2022، متوقعة ظهور فيروس جديد بخلاف متحورات كورونا.

وقالت: "سيشهد العالم خلال عام 2022 حدوث زلازل وبراكين وأعاصير قوية بشكل أصعب مما حدث في الماضي، وسيكون هناك ظواهر طبيعية صعبة للغاية منذ بداية العام الجديد حتى أكتوبر 2022".

وتابعت: "فيه دول عندها مصائب عنيفة في 2022، وزاوية فلكية في أبريل تنبئ عن اندلاع حروب وثورات وظهور أوبئة وحدوث اغتيالات وحالات انتحار جماعي".

وعن توقعاتها لمصر في 2022، قالت بسنت يوسف: "مصر ستكمل نجاحاتها في 2022 والعيون ستكون عليها، لكن فيه زوايا قلقتني مثل التي حدثت في بعض السنوات الصعبة حدثت في 2004 و2005 و2010 و2011 و2014 و2017 وأيضًا 1954 و1971".