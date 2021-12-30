شاهد .. بأفجر اطلالة على الكرة الارضية: العارضة مودل جيجي ..تظهر بأجرأ فيديو لعام 2021.. وأجواء صاخبة ورقص معيب؟

انت الان تتابع خبر بأفجر اطلالة على الكرة الارضية: العارضة مودل جيجي ..تظهر بأجرأ فيديو لعام 2021.. وأجواء صاخبة ورقص معيب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/30 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت عارضة الأزياء السعودية ​مودل جيجي​ فيديو جديد لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



والفيديو عبارة عن مجموعة لقطات كانت قد التقطتها جيجي خلال عام 2021 وقامت بدمجهم بفيديو واحد، وظهرت جيجي بمعضم اللقطات وهي شبه عارية والتي كان معظمها جريئة.



فقد عمدت مودل جيجي خلال عام 2021 الى إظهار جرأتها بشكل أكبر عن السنوات السابقة والتي حازت على مشاهدات وتفاعل كبير في مواقع التواصل الإجتماعي كافة العام.



وقد انتشر الفيديو بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي وعبر المتابعين عن إعجابهم بروز.