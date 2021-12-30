شاهد .. بإطلالة فجة .. روبي تظهر بفستان قصير للغاية ترفع ساقيها بجلسة تصوير خادشة - بالصور

انت الان تتابع خبر بإطلالة فجة .. روبي تظهر بفستان قصير للغاية ترفع ساقيها بجلسة تصوير خادشة - بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مثيرة للجدل للفنانة المصرية ​روبي​ التي خضعت لجلسة تصوير جريئة حسب وصف المتابعين اذ ظهرت بفستان اسود ضيق ولبست فوقه معطف طويل وانتعلت حذاء ذو كعب عالي اسود اللون.

اللافت بالموضوع ان طريقة جلوسها لم تعجب كثر وتعرضت للانتقادات الواسعة جدا بسبب رفعها ساقيها وجلوسها بطريقة غير مستقيمة مشيرين الى حديثها عندما حلت ضيفة في مقابلة تلفزيونية وقالت وقتها انها نادمة على تصرفاتها لانها كانت مراهقة واضافوا انها لم تتغير كثيرا وبقيت تثير الجدل بتصرفاتها حسب كلامها.

روبي: ما شجعني على أداء دوري في "برا المنهج" هو بطل الفيلم

اكدت الفنانة المصرية روبي انها تلقت العديد من ردود الأفعال الإيجابية حول فيلمها الجديد "برا المنهج"، مؤكدة أن العمل من بطولة طفل صغير من عمر ابنتها وهو ما شجعها على قبوله، لأنها تحبذ المشاركة في التجارب الجديدة، بالإضافة الى انها كانت مهتمة بطرح مشاكل الأطفال في مثل هذا العمر.

"برا المنهج"، دراما تمس القلب عن نور الطفل اليتيم الذي يبلغ من العمر 13 سنة. يحاول نور اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة يخاف الأولاد المرور بقربه. ويكتشف أن الذي يسكن المنزل رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم. تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

الفيلم بطولة النجم ماجد الكدواني والطفل عمر شريف بالاشتراك مع ضيوف الشرف، النجمة روبي وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر. مدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة.

روبي وأحمد حلمي بأول صورة من كواليس فيلمهما الجديد.. هذا عنوانه

بدأت الفنانة المصرية روبي تصوير أولى مشاهدها بفيلم "العيل"، ونشرت صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تجمعها مع الممثل المصري أحمد حلمي الذي يشاركها بطولة العمل.

وكتبت تعليقاً قالت فيه: "أول يوم تصوير فيلم العيل“، وتفاعل المتابعون بتعليقاتهم مع صورة روبي وحلمي، معربين عن حماسهم لمشاهدة الفيلم.

وكان الفيلم بعنوان "إكس" لكن تم تغير لـ"العيل" وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

ويشارك الثنائي في بطولة العمل نسرين أمين، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، نور إيهاب وغيرهم.