شاهد .. بملابس النوم الحمراء .. هكذا إحتفل كريستيانو رونالدو وعائلته بعيد الميلاد. | اتفرج

انت الان تتابع خبر بملابس النوم الحمراء .. هكذا إحتفل كريستيانو رونالدو وعائلته بعيد الميلاد. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت عارضة الأزياء العالمية وحبيبة نجم كرة القدم ​كريستيانو رونالدو​، ​جورجينا رودريغز​ صورة مميزة لعائلتها أثناء إحتفالهم بعيد الميلاد المجيد.

وظهرت العائلة الكبيرة في الصورة، أما كريستيانو وجورجينا وأولادهم الخمسة كانوا يرتدون ملابس نوم باللون الأحمر، وأثروا أنظار المتابعين بمدى قربهم من بعضهم، كما تمنوا لهم دوام الفرح.

وكانت قد نشرت جورجينا رودريغز صور عبر صفحتها الخاصة مستخدمة خاصية الستوري أثناء تواجدها برفقة اولادها على مائدة الطعام .

اللافت في الصورة أن الأطعمة التي تواجدت في الصورة معظمها يخالف الحمية الغذائية التي تتبعها رودريغز للمحافظة على جسدها.

وفي التفاصيل نشرت رودريغز صورة تظهر اولادها وهم يتناولون المعجنات والبطاطس وعلقت قائلة :" موعدي الليلة".

متابعو رودريغز انهالوا بالتعليقات مشيرين الى انها بدأت تفضل رفاهية أولادها على حياتها الخاصة بحسب وصفهم.

بالصورة- المتابعون يصفون أصابع قدمي كريستيانو رونالدو بـ "المقرفة" بسبب شكلها!

نشر كل من لاعب كرم القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحبيبته عارضة الازياء جورجينا رودريغز صورة عائلية من اجواء عيد الميلاد مع العائلة الكبرى وظهر في الصورة أولادهما وووالدة كريستيانو واخواته.

ما لفت الانظار هو شكل اصابع قدمي كريستيانو رونالدو التي وصفها المتابعون بالمقرفة بسبب التمارين الرياضية التي اثرت على قدميه خصوصاً في مجال كرة القدم.

ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين ووصل عدد المعجبين الى حوالي 14 مليون ونصف مليون اعجاب وحوالي مليون ونصف مليون اعجاب على منشور جورجينا.

جورجينا رودريغز تكشف لأول مرة عن حياتها الجنسية والخاصة مع كريستيانو رونالدو

صرحت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن موعد إصدار فيلم وثائقي واقعي يتناول حياتها المهنية والخاصة مع كريستيانو رونالدو.

و نشرت جورجينا عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، عن تاريخ بث الوثائقي والمقرر في 27 يناير.

ظهرت جورجينا لمدة 27 ثانية وقالت: «كثيرون يعرفون اسمي لكن قلة من الناس يعرفون من أنا».

​​​ومن المقرر أن يكون الوثائقي من 6 حلقات.

وعن ظهور رونالدو في الفيلم، قال ألفارو دياز: «كريستيانو رونالدو سيظهر في الفيلم لكنه سيكون ليكمل رؤية من هي جورجينا وعلاقتها بوالد أطفالها. التركيز بشكل كبير سيكون على حياة جورجينا ونجاحها كسيدة أعمال».

وسيتناول الوثائقي أحداث اللقاء الأول بين جورجينا ورونالدو، والتي تقول في إحدى اللقطات: «اليوم الذي قابلت فيه كريستيانو كان خميساً في الصيف، حيث كنت أغادر عملي عندما كان هناك رجل وسيم يبلغ طوله مترين تقريباً».