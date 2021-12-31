شاهد .. إطلالة ساخنة .. إيف كالي تستعرض صدرها بقميص شفاف اظهر كل شي بشكل خادش وكارثي..

انت الان تتابع خبر إطلالة ساخنة .. إيف كالي تستعرض صدرها بقميص شفاف اظهر كل شي بشكل خادش وكارثي.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي "إيف كالي - Eve Gale" صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على تطبيق تبادل الصور و الفيديوهات انستغرام، ظهرت فيها بإطلالة ساخنة.

ظهرت "إيف كالي - Eve Gale" بالصور بتصفيفة شعر جديدة مستخدمة اللون الرمادي الذي لاق على وجهها بشكل كبير. وارتدت زي ساخن ومثير يتكون من كنزة شفافة ظهر صدرها منها بشكل فاضح جداً، كما جلست بوضعية مثيرة لتظهر جمال جسدها.

معلومات عن (إيف كالي - Eve Gale):

هاسي هاريسون، عارضة أزياء بريطانية، من مواليد يوم 8 ماي 1999 في لندن، كاليفورنيا، المملكة المتحدة.