شاهد .. بإطلالة نوووية .. مجدداً رهف القنون تفجر الإنترنت بالمايوه الشفاف والفاضح !!

انت الان تتابع خبر بإطلالة نوووية .. مجدداً رهف القنون تفجر الإنترنت بالمايوه الشفاف والفاضح !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الشابة السعودية رهف القنون، الجمهور بصور جديدة، نشرتها عبر خاصية الاستوري بأحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعد الأجرأ لها منذ لجوئها إلى كندا.

وظهرت رهف القنون في الصور مرتدية المايوه الشفاف، مما عرضها لإنتقادات واسعة، خاصة من قبل رواد مواقع التواصل في السعودية.

وطالبها بعض المتابعين بالكف عن التعري وإثارة الغرائز والجدل، احتراما لأهلها ومجتمعها ودينها.

فيما ذهب البعض الآخر إلى التعليق بعبارات وكلمات وأشكال، تحتوي على تغزل وتحرش بالشابة السعودية.

وكانت رهف القنون، قد هربت من عائلتها السعودية قبل نحو ثلاث سنوات إلى كندا وأحدثت ضجة كبيرة في الشارع السعودي خاصة، والخليجي عامة.

وأصبحت الشابة السعودية، لاجئة في كندا، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، واستقبلها كبار المسؤولين وفتحوا لها الأبواب لتصبح مواطنة كندية لها كل الحقوق وعليها كل الواجبات.

وقالت رهف في تصريحات ومنشورات سابقة، إن السبب الرئيسي لهروبها من كنف عائلتها، هو التعنيف الذي عانت منه وقمع حرية المرأة في السعودية.