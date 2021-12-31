شاهد .. متصلة : (جوزي ريحته وحشة ومقدرش أعاشره أعمل إيه؟) .. رد غير متوقع من مبروك عطية

انت الان تتابع خبر متصلة : (جوزي ريحته وحشة ومقدرش أعاشره أعمل إيه؟) .. رد غير متوقع من مبروك عطية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر.

فرع سوهاج، على سؤال ورد إليه من متصلة كان نصه: " جوزى ريحته وحشة ازاى اقدر اقوم بمعاشرته الزوجية؟

وقال عطية: "أنا بقول للزوجة السائلة تبقي قليلة الأدب لو نمتي معاه أو عاشرتيه ومفيش حد محترم يقلع وياخد واحد ريحته وحشة في حضنه".

وتابع "مبروك" خلال تقديمه برنامج "الموعظة الحسنة"، المذاع على فضائية "دريم 2": "جوزك ده امسكيه وحطيه في البانيو وحميه غصب عنه يمكن ينظف والشامبو على حسابي.. والملائكة هتلعنه وتلعن اللي خلفوه وتلعني أنا كمان لو قولتك عاشريه".