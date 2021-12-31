شاهد .. مفاجاة فنية مدويه من العيار الثقيل.. طلاق الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته تخرج عن صمتها وهي تفضح كذبه عليها؟

انت الان تتابع خبر مفاجاة فنية مدويه من العيار الثقيل.. طلاق الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته تخرج عن صمتها وهي تفضح كذبه عليها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/31 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

مفاجأة من العيار الثقيل عن طلاق الممثل المصري أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل فجّرتها الأخيرة من خلال بوست نشرته عبر إنستغرام.



اللافت في كلامها أنه “سعيد من غيرها” وأحمد الفيشاوي وزوجته معروفان أنهما يستعرضان رومانسيتهما وحبهما أمام الجميع على السجادة الحمراء وأمام الكاميرات.

ندى في منشور عبر إنستغرام قالت:

“من امرأه قلبها هلك وانطفئ ..اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري…

وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا..سأفتقدك كصديق كثيرا ”

وتابعت:



“الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح..ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس…واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة”.

“ولكن…واحقاقا للحق …لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر …سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا..وأن تنتبه لنفسك كثيرا..لقد كنت أمانة ارسلها الله لي..ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها”.

وختمت:



“اللهم فرحة لا حزن بعدها…اللهم ابدل خوفي طمأنينة …وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا انسان ولا موقف يزعزعها ..واعلم ان عزه النفس و الكذب نقطه فاصله في حياتي ينتهي عندها اي صديق او حبيب..انها خطوطي الحمراء يا صديقي”