شاهد .. (اتفرج الدلع والرومانسية)الفنانة الجميلة ياسمين صبري ..تفاجئ الجميع وتكشف عن هدية ضخمة من زوجها أبو هشيمة.. لن تتوقع حجم هدية رجل الأعمال الأغنى في مصر ؟

انت الان تتابع خبر (اتفرج الدلع والرومانسية)الفنانة الجميلة ياسمين صبري ..تفاجئ الجميع وتكشف عن هدية ضخمة من زوجها أبو هشيمة.. لن تتوقع حجم هدية رجل الأعمال الأغنى في مصر ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/31 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

احتفلت الممثلة المصرية ​المشهورة ياسمين صبري​ بالذكرى سنوية لزواجها واجتماعها بشريك حياتها وزوجها رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​.



ونشرت ياسمين صبري صورة لحفلتها ومقطع فيديو على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إستعرضت فيها التجهيزات لحفلة الذكرى السنوية إلى جانب ما قدّمه زوجها بهذه المناسبة.

فظهر بالمنشورين باقة من الورود وقالب "كيك" مكتوب عليه "ذكرى سنوية سعيدة" مع أول حرف من إسمهما.



وعبر كثيرون عن استغرابهم من الهدية البسيطة التي قدمها رجل الأعمال الأغنى في مصر لزوجته في الذكرى السنوية لزواجهما،

بينما اعتبر آخرون أن الهدية صغيرة بحجمها وبقيمتها المادية لكنها ضخمة وكبيرة بقيمتها المعنوية في المناسبة الفريدة بينهما.

يشار إلى أن في نيسان/أبريل عام 2020، وخلال فترة الحجر المنزلي بسبب إنتشار فيروس كورونا، إنتشر خبر زواج ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمةفي حفل زفاف صغير بسبب الوضع.



وقال أبو هشيمة وصبري: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية".