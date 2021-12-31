شاهد .. (ليه منعت سارة بنتك من دخول الفن؟) .. اتفرج انفعال عادل إمام ورده المفاجئ وغير متوقع.

انت الان تتابع خبر (ليه منعت سارة بنتك من دخول الفن؟) .. اتفرج انفعال عادل إمام ورده المفاجئ وغير متوقع. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كثيرة هي المشاهد الجريئة التي قدمها الزعيم ​عادل إمام​ في العديد من أفلامه ومنها فيلم سلام يا صاحبي الذي تم حذف مشهد جريء منه، وسلسلة افلام "بخيت وعديلة" مع شيرين وفيلم "طيور الظلام" مع يسرا.

ورغم تقديمه تلك المشاهد ودخول نجليه الفنان محمد عادل إمام والمخرج رامي إمام المجال الفني إلا أنه رفض رفضاً باتاً دخول ابنته الوحيدة سارة هذا المجال وبرر ذلك بأنه رجل شرقي، ويرفض أن يرى رجلاً غريباً يقبّل ابنته على مرأى ومسمع الجميع.

ورداً على سؤال حول سبب منعه ابنته دخول مجال التمثيل قال الزعيم "أنا حر في رأيي ومازلت متمسكاً به لأن طبيعتي وثقافتي هي التي جعلتني أرفض احتراف ابنتي التمثيل، وأنا من حي "الحلمية" وأساساً من محافظة المنصورة، فهل سأكون سعيداً عندما أشاهد ممثلاً يقبّل ابنتي ثم أقول بعد انتهاء المشهد "الله البوسة حلوة"؟!".

وأثار تصريح "الزعيم" السابق غضب العديدين منه، والذين اتهموه بأنه يناقض نفسه، حيث تساءلوا بسخرية كيف يرفض اشتغال ابنته في التمثيل حتى لا يُقبّلها أحد بينما هو محلّل له تقبيل عشرات الفنانات الأخريات؟

يذكر أن آخر عمل فني للزعيم عادل إمام هو مسلسل "فلانتينو"، الذي عرض في رمصان 2020 بمشاركة النجمين الراحلين هادي الجيار ودلال عبد العزيز.