شاهد .. تعدت جراءة رهف القنون السعودية (هند القحطاني) تنزع ثوب الخجل وتستعرض صدرها المنفوخ والمكشوف بطريقة أخجلت الجميع

انت الان تتابع خبر تعدت جراءة رهف القنون السعودية (هند القحطاني) تنزع ثوب الخجل وتستعرض صدرها المنفوخ والمكشوف بطريقة أخجلت الجميع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ​هند القحطاني​ على متابعيها عبر صفحتها الخاصة بفيديو، بعد الشائعات التي تعرضت لها مؤخراً حول وفاتها بحادث سير في الولايات المتحدة الأميركية.

الفديو الذي ظهرت فيه القحطلاني إستفز متابعيها، خاصة بعد أن عمدت إلى إظهار منحنايتها ومؤخرتها أمام الكاميرا مراراً، في خطوة منها للتأكيد على أن جمالها طبيعي ولم تقدم على إجراء عمليات تجميلية.

هذا الأمر أثار حالة من الجدل بين متابعي القحطاني الذين إعتبروا أن ما تقوم به غير لائق، خاصة أنها قليلاً ما تعمد إلى إبراز مفاتنها بهذا الشكل.

من ناحية أخرى إرتدت القحطاني فستان ضيق وقصير ومفتوح عند الصدر.