شاهد .. الفنانة شيرين عبد الوهاب تستقبل هذا الشخص للمرة الثانية وتقهر حسام حبيب .. (بحبك أكتر يا بيبي؟) .. من يكون؟ ( صور)

انت الان تتابع خبر الفنانة شيرين عبد الوهاب تستقبل هذا الشخص للمرة الثانية وتقهر حسام حبيب .. (بحبك أكتر يا بيبي؟) .. من يكون؟ ( صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استقبلت الفنانة شيرين عبد الوهاب أحد معجبيها ويدعى مراد أبو النجا في الكرفان الخاص بها بكواليس حلقتها التي تحل فيها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس ليلة رأس السنة.

ووثق الشاب تلك اللحظات من كرفان شيرين عبد الوهاب معبرا عن فرحته بلقائها والتي سألته "مراد انت بتحبني ليه" ليرد مراد أبو النجا "من غير سبب زي الماية والهوا".

وتابعت شيرين عبد الوهاب "لازم تشرب ماية لازم تشم هوا ولازم تحب شيرين"، ليجيبها مراد أبو النجا "بحبك جدا والله" وترد شيرين "بحبك أكتر يا بيبي". وتحل الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس ليلة رأس السنة. ويعد هذا أول حوار تليفزيوني مطول لشيرين بعد أزمتها الاخيرة، وتستضيف الحلقة أيضا ابنتيها مريم وهنا، وتكشف خلال اللقاء المزيد من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية.

تتحدث شيرين عن العديد من الأخبار والشائعات التي حاصرتها في الفترة الأخيرة، والأسباب الحقيقية التي دفعتها للتخلي عن شعرها وظهورها بهذا اللوك الجديد الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخطفت شيرين عبد الوهاب الأنظار في حفلها الأول بعد الانفصال بظهورها وهي حليقة الشعر، مما شغل الجمهور إن كانت تمر بظروف نفسية صعبة بعد طلاقها أم مجرد نيو لوك، لتخرج بعدها شائعات تؤكد أنها تعرضت للضرب والتعنيف على يد طليقها وهو من قص لها شعرها! ولكنها نفتها مؤكدة أنه قرارها ولا داعي لظلم الأبرياء.

وقبل ظهور شيرين بساعات على المسرح، ظهرت في فيديو، وطمأنت جمهورها عليها وقالت أنها تشعر بالقوة من خلال دعمهم لها.

ومؤخرا، أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا رسميا تؤكد فيه انفصالها عن الفنان حسام حبيب، محتفظة بالأسباب لنفسها.