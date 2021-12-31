شاهد .. اعترافات نارية اشعلت مواقع التواصل.. الفنانه غادة عبد الرازق : لو حصل معايا زي شيرين رد فعلي مش هتتوقعوه هتنصدموا؟

انت الان تتابع خبر اعترافات نارية اشعلت مواقع التواصل.. الفنانه غادة عبد الرازق : لو حصل معايا زي شيرين رد فعلي مش هتتوقعوه هتنصدموا؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/31 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

جاء تعليق الفنانة غادة عبد الرازق علي أزمة شيرين عبد الوهاب ومافعلته في شعرها وذلك من خلال لقائها ببرنامج تلفزيوني بعنوان The Insider بالعربي.



وقالت غادة عبد الرازق: «أنا حسيت إني ممكن في مرة أوصل لمرحلة شيرين عبد الوهاب، لكن هي بتفرق من فنان لفنان من خلال رد الفعل، وأنا ممكن يبقى رد فعلي اعتزال مش حلاقة شعر».



ووجهت غادة عبد الرازق رسالة لـ شيرين عبد الوهاب، قائلة: «الفنان الحساس والموهوب دايمًا بيمر بأزمات لكن شيرين متعودة من صغرها على الأزمات وكانت دايمًا بتقع وتقوم وتقع وتقوم لكن وقعتها الأخيرة خضتنا لكن أنا ما اتخضتش منها لأني حسيت نفس الأحاسيس دي».

و لاسيما وأن الأخيرة قدمت أغنية «مشاعر» خلال أحداث مسلسل «حكاية حياة» التي لعبت الأولى بطولته.