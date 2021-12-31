شاهد .. بإطلالة نارية .. السعودية (مودل جيجي) تخلع شورتها امام مجموعة من الرجال وتقوم بحركات إيحائية خادشة

انت الان تتابع خبر بإطلالة نارية .. السعودية (مودل جيجي) تخلع شورتها امام مجموعة من الرجال وتقوم بحركات إيحائية خادشة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت عارضة الأزياء الداخلية السعودية ​مودل جيجي الملقبة بباربي نجد مقطع فيديو لها عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه وهي تخلع شورتها وتقوم بحركات إيحائية جنسية.

أثار الفيديو موجة واسعة من الجدل بين المتابعين وتداولوه بشكل واسع عبر صفحاتهم الشخصية.

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مودل الجدل فمؤخرا شاركت الجمهور مقطع فيديو فاضح لها. إستعرضت من خلاله وشمها الجديد.

وظهرت مرتدية توب طويلة فقط من دون سروال داخلي، مع ان الوشم على فخدها. وكان بإمكانها إظهاره دون أن تخلع ملابسها بالكامل.