شاهد .. بوقاحة تجاوزت الحدود.. على غرار مهلقا جابري النجمة ايمان العميري.. تستعرض مفاتنها بالمايوه بأقوى جلسة تصوير صاروخية وتثير غرائز الجمهور؟

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انت الان تتابع خبر بوقاحة تجاوزت الحدود.. على غرار مهلقا جابري النجمة ايمان العميري.. تستعرض مفاتنها بالمايوه بأقوى جلسة تصوير صاروخية وتثير غرائز الجمهور؟ والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/31 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي )
شاركت نجمة ستار أكاديمي التونسية إيمان العميري مع متابعيها صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.
وأطلت إيمان من المسبح ليلًا بمايوه جريءلفت أنظار المتابعين بشكل كبير.
يعتذر ()عن تشر هذه الصوره احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام.