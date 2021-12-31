شاهد .. على غرار رهف القنون .. السعودية (أمل الشهراني) تستعرض جسدها الصاروخي بـ ميني بيكيني على البحر باطلالة خادشة.

انت الان تتابع خبر على غرار رهف القنون .. السعودية (أمل الشهراني) تستعرض جسدها الصاروخي بـ ميني بيكيني على البحر باطلالة خادشة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سببت نجمة سناب شات السعودية أمل الشهراني جدلا عارما على مواقع التواصل بسبب إطلالاتها بالبكيني على البحر، وعبّر بعض متابعيها عن صدمتهم واصفين تصوير الشهراني نفسها بهذه الطريقة تخطيا للحدود.

وظهرت أمل بصورة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام خلال استجمامها على البحر أثناء عطلتها الصيفية، وارتدت مايوها من قطعتين أظهر تفاصيل جسمها بالكامل، لتنهال عليها التعليقات التي غلب عليها طابع الانتقاد والهجوم، فيما أبدى البعض استغرابهم من هذا الكم الهائل من الرسائل السلبية، مشيرين إلى أنها على البحر ومن الطبيعي أن ترتدي هذا اللباس.

وأوضح المؤيدون لها أن المُتابع لصور ومقاطع فيديو نجمة سناب شات السعودية على إنستغرام وغيرها من المواقع يعلم تماما أنها تظهر بلباس شبه مكشوف؛ جمبسوت وبنطلون فضفاض مع بلوزة قصيرة، كما تفضل ارتداء الشورت القصير، لذلك فإن من طبيعة حياة أمل الشهراني لبس هذه الأزياء، متسائلين: لماذا تصبح مادة دسمة كلما أطلت عليكم؟، لافتين إلى أنها لم تكن تلبس العباءة وفجأة ظهرت بالبكيني حتى تثير كل هذا الجدل.

في المقابل كانت التعليقات التي هاجمتها تتضمن أن أمل الشهراني تخطت الحدود لمخالفتها التقاليد في المجتمع السعودي والخليجي بشكل عام، مشيرين إلى أنها تتعمد إثارة الجدل بهذه الأزياء الجريئة، وفي كل مرة تظهر بها بصورة أو مقطع فيديو فإنها تصبح حديث الجمهور وهذا هو مقصدها ومغزاها الشهرة وأن تصبح ترندا على مواقع التواصل إن كان بلباسها أو تصريحاتها.

أمل الشهراني بدورها كانت قد ظهرت في بداية الشهر الماضي وردت على الانتقادات التي تعرضت لها بعد نشرها لمقطع فيديو عبر سناب شات وهي ترتدي ملابس رياضية وترقص، موضحة أنها لم تعد تهتم بهذه النوعية من الانتقادات، مشيرة إلى أن السبب الحقيقي وراء انتقادها هو الغيرة منها.

وقالت أمل عبر "سناب شات :"يا أخي مو عجبتكم ايش حاشر أمكم في حساباتي.. آخر فيديو منزلته.. راسها كبير فخادها كبيرة ومجنونة وخبلة حرمة كبيرة.. لو مالي ما عذبتكم ما كنتوا عندي في صفحتي بس والله جايبة رؤوسكم كلها".

وأضافت:"طبعا أنا بكلم الناس الفاشلة اللي ما عندها شيء غير تروح على صفحتي وتكتب.. حبيبي خلصنا تنمر ماما وخلصنا بكى.. تنمروا بايديكم ورجولكم انا راح أغث منكم".

وقالت أمل الشهراني إنها دائمًا ما تسمع كلمات التنمر التي توجه لها بأن جسمها ممتلئ وأنها قصيرة مثل "الدبة"، مبينة أنها تعاني كل شهر من مشاكل صحية تتسبب لها في سمنة زائدة ودهون في الجسم، وأضافت: "أنا أمْ عظيمة خلفت من بطني هذا 3 أطفال وعمر 37 سنة .. ومو يعني إيش هيوقفني هالكلام لا مو هيوقفني".

وأردفت: "ليه مو هيوقفني هالكلام لأني امرأة عندي هرمونات وكل يوم ألعب رياضة والسبب إن قلبي وعقلي أهم من إني أعجب الناس بجسمي اللي عاجبه عاجبه واللي مو عاجبه يشرب من مية البحر.. وأي امرأة تشوفني الآن قومي حركي جسمك".

واستطردت "الشهراني" قائلة: "وأي امرأة تراني الآن مو لازم تفسخين وتخرجين في الشارع عشان تسوين رياضة بحجابك تقدري تسوين رياضة إنتي جميلة بحجابك انتي جميلة بنقابك أنتى جميلة بالمعتقد الجميل اللي انتي مؤمنة فيه مو لازم تفسخين مو لازم تكونين مثلي ما تصيري مثلي بس سوي الشيء اللي يناسب صحتك ومبادئك".

يذكر أن أمل الشهراني كانت قد أصبحت مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونها ناشطة في مجال الدفاع عن المرأة، حيث كانت تقوم بتوعية النساء بحقوقهن القانونية.

عام 2017 شاركت في مسابقة "الكويت كروس فيت" الرياضية، وفي عام 2019 أصبحت أول سعودية تشارك في بطولة "كروس فيت" العالمية.