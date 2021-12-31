شاهد .. اختفى منذ اكثر من 20 سنة .. ظهور مفزع لـ (حمودة) عشيق الفنانة منة شلبي في فيلم الساحر .. وشكله يصدم الجمهور؟

انت الان تتابع خبر اختفى منذ اكثر من 20 سنة .. ظهور مفزع لـ (حمودة) عشيق الفنانة منة شلبي في فيلم الساحر .. وشكله يصدم الجمهور؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اتفرج معظمنا الفيلم الشهير، الساحر، بطولة الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، ومنة شلبي وسلوى خطاب، وعدد أخر من الفنانين المتميزين، ومن إخراج رضوان الكاشف.

وحقق الفيلم بعد عرضه في عام عام 2001 نجاح كبير وفاز بأبرز جوائز مهرجان جمعية الفيلم المصرية في الدورة التاسعة والعشرين في مارس 2003، من بين سبعة أفلام شاركت في المنافسة، وحصل الفيلم حينها على جائزة أفضل فيلم وإخراج وموسيقى (هشام نزيه) وتصوير (محسن نصر) وممثلة دور ثانوي (سلوى خطاب).

وإذا تذكرنا مشاهد الفيلم، سنتذكر دور حمودة، وهو الشاب الذي أحب منة شلبي وكان يريد الزواج منها، فهو جارهم في المنطقة.

والغريب أن هذا الفنان اختفى تمامًا ولم يظهر من بعد دوره في فيلم الساحر.

اسمه سري النجار. هو ممثل مصري الجنسية من مواليد محافظة الإسكندرية في 1 يناير 1976، ويبلغ من العمر 45 عام.

اكتشفه المخرج “اسامه فوزى” في مسرح الجامعة فأسند له دور في فيلم “جنة الشياطين” عام 1999 بطولة محمود حميدة.

ودرس سري النجار المسرح والفلسفة في الجامعة الامريكية ثم سافر الى إنجلترا لدراسة المسرح ، حيث برع في أداء أدوار الشر وتجسيد دور البلطجي وساعده في ذلك ملامح وجهه.

شارك سري النجار في العديد من الأفلام منها:

– الساحر.

– ديل السمكة.

– خريف آدم.

– المدينة.

– المدينة.

جنة الشياطين ، ومثل في مسلسلات مخاوى الديب و مهاجى الاجاويد.

يعيش الآن في مدينة ستوكهولم بدولة السويد ، وينشر منها العديد من الصور و الفيديوهات عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.