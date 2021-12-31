شاهد .. كأنها حورية من الجنه.. الصغينونه كبرت وطالعة قمر نازل من السماء .. لين الصعيدي نجمة طيور الجنة ؟اتفرج كيف أصبح شكلها الآن .. شابه فاتنة الجمال ؟

انت الان تتابع خبر كأنها حورية من الجنه.. الصغينونه كبرت وطالعة قمر نازل من السماء .. لين الصعيدي نجمة طيور الجنة ؟اتفرج كيف أصبح شكلها الآن .. شابه فاتنة الجمال ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/31 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي )

فجأت نجمة طيور الجنة لين الصعيدي يظهورها في مرحلة الشباب، بأحدث ظهور لها من خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص في موقع انستجرام.



وقد انتشر الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب حبّ الجمهور للين وتفاجئهم بتغيّر شكلها، بعد أن عرفوها في طفولتها.

إذ بدت لين بالفيديو مرتدية فستان بنفسجي اللون مع تسريحة شعر أظهرت نعومتها. وأعرب الجمهور عن إعجابها بالمنشور في صفحاتهم، من خلال التعليقات، فعلق متابع: “صارت أكبر مني”، وقال آخر: “لين الصغينونه طالعة قمر نازل من السماء”



فيما تفاعل البعض بسبب أن لين أصبحت شابة، بينما والدها المنشد الأردنى لم يختلف شكله منذ سنوات، وقال البعض إن لين بدت كأنها زوجة أو خطيبة عمر الصعيدي وليس ابنته.