شاهد .. اقوى ظهور في الكون .. باريس مايكل جاكسون تظهر كيوم ولدتها أمها وتكشف جسدها بالكامل في اقوى المشاهد إثارة.!!

انت الان تتابع خبر اقوى ظهور في الكون .. باريس مايكل جاكسون تظهر كيوم ولدتها أمها وتكشف جسدها بالكامل في اقوى المشاهد إثارة.!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت باريس مايكل كاثرين جاكسون جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

إثر ظهورها عارية تماماً في صورة عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"... وقالت في تعليقها على منشورها: "الاستحمام في الحب والنقاوة والأخوة النسائية".

وباريس ابنة النجم الأميركي الراحل مايكل جاكسون من مواليد عام 1998. تولّى تربيتها والدها الذي حصل على حقوق الحضانة الكاملة بعد طلاقه من ديبي روي في عام 1999.

وفي عام 2010 ، أجرت باريس وأشقاؤها مقابلة مع أوبرا وينفري إلى جانب جدّتهم كاثرين وأبناء عمومتهم، عن الحياة بعد وفاة والدها، وتلقت باريس مع إخوتها جائزة "الإنجاز مدى الحياة" في حفل جوائز الـ "غرامي" في عام 2010 نيابة عن والدهم.