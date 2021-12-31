شاهد .. «طلعت أرقص وأنا سكرانة.. النهاية كانت كارثية» لن تصدق ماحدث للراقصة نجوى فؤاد حينها.. والمفاجأة سرّ عدم انجابها...

انت الان تتابع خبر «طلعت أرقص وأنا سكرانة.. النهاية كانت كارثية» لن تصدق ماحدث للراقصة نجوى فؤاد حينها.. والمفاجأة سرّ عدم انجابها... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إن العديد من النجوم يمرون بمواقف محرجة وغريبة طوال مسيرتهم، وأحد هؤلاء هي أسطورة الرقص الشرقي نجوى فؤاد التي صعدت إلى المسرح للرقص وهي سكرانة.

وحكت الفنانة نجوى فؤاد تفاصيل الحادثة تلك وأكدتها، أثناء استضافتها في لقاء نادر مع الإعلامية صفاء أبو السعود، في برنامج ساعة صفا.

وشرحت بأنها ذهبت لأحياء حفل في صحاري سيتي، وكان يحضر عدد كبير وضخم من الجمهور، وهو ما أربكها

وتابعت : بعد كده قالي أهدي بس وتعالي كده، روقي وأشربي الكوكاولا دي، وهو كان حاطط فيها خمرة وأنا معرفش.

ولفتت إلى أنه وضع القليل من الخمر لكي يساعد في تخفيف التوتر الذي تشعر به، إلا أن النهاية كانت مآساوية للجمهور الذي انتظرها.

وأضافت : هو قالي يفكني عشان أتبسط، ولسه طالعة على المسرح، روحت نايمة للجمهور على البيست والحفلة باظت.

مكنتش عايزة أخلف عشان مش هعرف أخس كذلك تحدثت في الحلقة ذاتها عن انهيار زواجها من أحمد فؤاد حسن، لافتة إلى أنها كانت تعتبره حبيبها وزوجها ووالدها.

وأشارت إلى أن والدتها كانت راغبة في أن ينجب لها نجلها طفل، إلا أنها رفضت.

واضافت: مكنش ينفع أخلف وأقعد سنة عشان أخلف، وبعدين أقعد وقت أكبر عشان أخسس، فكان الموضوع صعب.