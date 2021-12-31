شاهد .. علامات قيام الساعه تظهر في مصر: عايز يدخل بها.. متصلة فاجأت مبروك عطية بما طلبه عريس بنتها منها.. اتفرج انفعاله ورده الصادم؟

انت الان تتابع خبر علامات قيام الساعه تظهر في مصر: عايز يدخل بها.. متصلة فاجأت مبروك عطية بما طلبه عريس بنتها منها.. اتفرج انفعاله ورده الصادم؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/31 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي )

صدمت متصلة مصرية الدكتور مبروك عطية وكشفت له عن قيام خطيب بنتها بمراودتها وترغبها لإقامة علاقة معه قبل الزواج.



وقالت إن خطيب ابنتها قدم لها الكثير من الهدايا وحاول معها لممارسة العلاقة لكن ابنتها رفضت ذلك وأخبرت أمها، وحدث بعد ذلك شجار، وطلب أن ترد هداياه التي قدمها في فترة الخطوبة.

وقال لها عطية صارخاً: أن من حق الشاب أن يسترجع هداياه باعتبار أنها لا تزال خطيبته، لكنه كالكلب "يقيء في إناء ثم يسترجع قيئه إلى فمه".