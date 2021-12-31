شاهد .. بغضب طلقها زوجها ..بالثلاثة.. بسبب الفنان طلعت زكريا ثم ندم بشدة وزوجها من رجل (محلل) حتى تحل له من جديد.. لن تصدق من هي؟

انت الان تتابع خبر بغضب طلقها زوجها ..بالثلاثة.. بسبب الفنان طلعت زكريا ثم ندم بشدة وزوجها من رجل (محلل) حتى تحل له من جديد.. لن تصدق من هي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/31 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي )

قد لا تعرف اسمها، لكنك بالطبع لا تنسى أفيهاتها وأشهرها «وأنا مالي يا لمبي» ، فاستطاعت الراحلة سحر كامل أن تتربع على عرش أكثر الإفيهات انتشارًا حتى وقتنا هذا .



ورحلت سحر كامل عن عالمنا في صمت كما عاشت معنا في هدوء؛ حيث رحلت عن عمر يناهر 60 عامًا بعد صراع مع المرض.

استطاعت أن تؤثر في الجمهور العربي من خلال 15 فيلمًا فقط؛ ظهرت من خلالهم في أدوار ثانوية، فعلى الرغم من أنها كانت تقدم مشهد أو أكثر من هذا يقليل إلا أنها لازالت عالقة في ذهن الجمهور.



فقد تنسى مشاهد من فيلم جاءنا البيان التالي؛ لكنك لن تنسى مشهد سحر كامل في الفيلم وإفيه : «أنا مالي أنا كنت نايمة لوحدي».

ويستعرض “أفيش ” 10 معلومات قد لا تعرفها عن ملكة الإفيهات سحر كامل.



درست سحر كامل التجارة، لكنها عشقت التمثيل منذ نعومة أظافرها.



كانت تنتمي لأسرة ميسورة، فكان والدها مهندس، ووالدتها مدرسة.

رفض أهلها في البداية انخراطها في التمثيل فقامت بخداعهم وتمثيل إصابتها بحالة انهيار عصبي فوافق أهلها فوراً.



لديها 3 أبناء : كريم، شادي، مصطفى ، والتحق شادي بمعهد السينما قسم إنتاج.



شاركت طوال مسيرتها الفنية في حوالي 19 فيلم فقط، وشاركت في مسلسل قضية رأي عام، وقلوب.

أصيبت بمرض العصب السابع ، وهو السبب في ابتعادها عن مجال الفن لفترة كبيرة.

تسبب أحد مشاهدها في فيلم حاحا وتفاحة في طلاقها؛ بسبب ظهورها بقميص نوم في مشهد مع طلعت زكريا.



ألقى زوجها يمين الطلاق “بالثلاثة” عليها أثناء العرض الخاص لفيلم حاحا وتفاحة.

عادت مرة أخرى إلى زوجها بعد أن هدأت الأوضاع بينهما

كانت تتمنى أن تقدم دور فتاة جامعية، لكنها لم تحقق حلمها بسبب عدم ملائمة سنها لهذه الأدوار.



شاركت في مسرحية عفرتو مع الفنان محمد هنيدي.