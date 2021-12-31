شاهد .. على غرار كيم كارداشيان .. عارضة الأزياء ريتا محمد تظهر بصورة خادشة للغاية .. وكبر مؤخرتها يثير الجدل. | اتفرج

انت الان تتابع خبر على غرار كيم كارداشيان .. عارضة الأزياء ريتا محمد تظهر بصورة خادشة للغاية .. وكبر مؤخرتها يثير الجدل. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت العارضة ​ريتا محمد​ صورة جديدة عبر خاصية الستوريز في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت ريتا بإطلالة جريئة وهي جالسة مرتدية فستاناً ضيقاً من الجلد باللون الأبيض والأسود، وقد إعتبر البعض أن ملابس ريتا وجلوسها بهذه الطريقة تدل على رغبتها بإستعراض جسدها ومؤخرتها وأن إطلالتها الجريئة مبالغ بها.كانت ريتا قد نشرت مؤخراً صورة جديدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت فيها جدلاً كبيراً بين متابعيها.

وظهرت ريتا بكامل أناقتها، بأحدث جلسة تصوير نشرتها، بإطلالة كاجوال بجينز أسود اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة.

وأثارت ريتا الجدل بين متابعيها الذين إتهموها بالإفراط في نفخ مؤخرتها، غير أن البعض أثنى على جمالها في كل التفاصيل.

الجدير ذكره أن ريتا ولدت في العراق، لكنها تعيش حالياً في دولة الإمارات العربية، وهي ناشطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولديها عدد كبير من المتابعين، الذين تطلعهم على نشاطاتها وأعمالها اليومية.

ريتا محمد تستعرض منحنيات جسدها بفستان ضيق

نشرت عارضة الأزياء ريتا محمد صورة جديدة عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.وإتهم المتابعون ريتا بإستعراض منحنيات جسدها بالفستان الضيق والقصير الذي إرتدته والذي إعتبر البعض أنه جريء.

وظهرت ريتا بكامل أناقتها، بأحدث جلسة تصوير نشرتها، بإطلالة كاجوال بجينز أسود اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة.

وأثارت ريتا الجدل بين متابعيها الذين إتهموها بالإفراط في نفخ مؤخرتها، غير أن البعض أثنى على جمالها في كل التفاصيل.

ريتا محمد بوضعية جريئة.. وإطلالتها حديث المتابعين

إعتمدت ريتا إطلالة لافتة إذ إرتدت فستان طويل داكن اللون من قماش "الفيلور" وتركت شهرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة.

كانت ريتا قد نشرت مؤخراً صورة جديدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت فيها جدلاً كبيراً بين متابعيها.

وظهرت ريتا بكامل أناقتها، بأحدث جلسة تصوير نشرتها، بإطلالة كاجوال بجينز أسود اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة.

وأثارت ريتا الجدل بين متابعيها الذين إتهموها بالإفراط في نفخ مؤخرتها، غير أن البعض أثنى على جمالها في كل التفاصيل.