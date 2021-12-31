شاهد .. كما ولدتها أمها .. كيندال جينز تفقد عقلها وتكشف عن جسدها بالكامل وهي تسبح في البحر في أجرأ إطلالة على وجة الكون !!

انت الان تتابع خبر كما ولدتها أمها .. كيندال جينز تفقد عقلها وتكشف عن جسدها بالكامل وهي تسبح في البحر في أجرأ إطلالة على وجة الكون !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مثير لعارضة الأزياء العالمية ونجمة مواقع التواصل الإجتماعي ​كيندال جينر​ وهي تعوم بإحدى البحيرات عارية تماماً. الفيديو لم يظهر تفاصيل جسم كيندال بشكل واضح، إنما بدت وكأنها لا تلبس شيئاً. الجمهور عبر عن إستياءه بشكل كبير من تصرف كيندال هذا رغم أنها بدت بكامل حيوتها ومرحها. وكانت قد تدوالت الصفحات المهتمة بأمور المشاهير، صور لكيندال جينر، وهي ترتدي فستاناً باللون الأسود من الجلد وضيق جداً. إطلالة كيندال هذه لاقت إعجاب المتابعين، ولفتت الأنظار بجمالها وأناقتها العالية.