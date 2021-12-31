شاهد .. اتفرج أيهما أجمل.. ظهور جديد ولأول مرة للزوجة الأولى لزوج الفنانة أصالة الجديد تختطف الأنظار و تسحرها بجمالها الأسطوري ( صورة )؟

انت الان تتابع خبر اتفرج أيهما أجمل.. ظهور جديد ولأول مرة للزوجة الأولى لزوج الفنانة أصالة الجديد تختطف الأنظار و تسحرها بجمالها الأسطوري ( صورة )؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/31 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي )

على امتداد الاسابيع الماضية تصدر الشاعر العراقي ​فائق حسن​ الترند بعد زواجه من الفنانة السورية ​أصالة​ وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن حياته قبل هذه الزيجة.

وفي 2009 كشف الشاعر العراقي فائق حسن في مقابلة مع صحيفة الراي عن زواجه من ​مارتا حامد​ على الرغم من انه كان رافضًا فكرة الزواج من الأساس، وكشف عن تفاصيل لقائه الأول مع زوجته الأولى وقال:

"اخترت مارتا لتشارك المهندس كموديل في كليب أغنية "مو على كيفك" من كلمات الشاعرة نسرين بنت محمد، وألحان نسرين وماجد".

وأشار فائق أن كل الاشعار التي كتبها يومها كان يستوحيها من حبه لها لكن زواجهما لم يدم وانفصلا من دون أن ينجبا الأطفال.