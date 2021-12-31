شاهد .. فضيحة هزت الأراضي التركية .. اطلالة ساخنة لبوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين تشعل منصات التواصل.

انت الان تتابع خبر فضيحة هزت الأراضي التركية .. اطلالة ساخنة لبوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين تشعل منصات التواصل. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أشعلت إطلالة جريئة للنجمين التركيين، بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين، منصات التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع، إطلالة تجمع ​بوراك أوزجيفيت​ و​فهرية أفجين، في وضع ساخن.

وظهر بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين، في الصورة يحتضنان بعضهما بشدة ويتبادلان القبل الحميمة على السرير.

وتبين أن الصورة المتداولة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليستت حديثة وإنما تعود إلى مسلسل النجمين التركيين، "طائر الحب" الذي عرض منذ عدة سنوات.

من جهة اخرى خرجت الفنانة التركية الشابة نسليهان أتاغول عن صمتها وردت على الشائعات التي تداولها الجمهور وصحافيون حول وجود خلاف بينها وبين الفنان بوراك أوزجيفيت الذي قاسمها بطولة مسلسل “حب أعمى” قبل سنوات وحققا نحاجًا مدويًا في تركيا والوطن العربي.

وأكدت أتاغول أن العلاقة بينها وبين أوزجيفيت ممتازة، ولم تتأثر سلبًا بعد ارتباطها بالفنان قادير دوغلو، نافية أن يكونا قد اختلفا بسبب غيرة زوجها من بوراك كما تداول البعض.

وأوضحت بطلة مسلسل “ابنة السفير” أنها تجمعها علاقة صداقة قوية ببوراك ويحترمان بعضهما، غير أنهما لا يلتقيان كثيرًا، وهذا لا يعني أنهما مختلفان أو أنهما قد تعاركا لأي سبب كما يُشاع.

وأكملت نسليهان أتاغول في تصريحات صحافية أنها وبوراك قدما معًا واحدًا من أجمل المسلسلات، كما أنهما شكلا ثنائيًا جميلاً أحبه الجمهور في تركيا والوطن العربي وعدد من الدول الأجنبية.