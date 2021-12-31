شاهد .. اعتراف صادم للسندريلا سعاد حسني: باعوا جسدي بالرخيص وهكذا نزف وانهار العندليب عبدالحليم حافظ

انت الان تتابع خبر اعتراف صادم للسندريلا سعاد حسني: باعوا جسدي بالرخيص وهكذا نزف وانهار العندليب عبدالحليم حافظ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت جيهان عبد المنعم، شقيقة الفنانة المصرية سعاد حسني، أن الأخيرة تزوجت من مواطنها الفنان عبد الحليم حافظ، عرفياً.

وقالت أن زواج السندريلا سعاد حسني والعندليب عبدالحليم حافظ، استمر لمدة 6 سنوات. مشيرة إلى أن الأخير هو من رشح شقيقتها لفيلم "البنات والصيف" بعد فيلم "حسن ونعيمة".

وأضافت عبد المنعم في تصريح لقناة "TEN" المصرية، مؤخراً، أن "العندليب رفض في البداية إشهار الزواج من السندريلا كما أنه كان يغار عليها بشدة، وشعرت هي بالإهانة، ما تسبب في انفصالهما".

تصريح شقيقة سعاد حسني، الأخير، دفع رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، مجدداً الى تداول صور ومقاطع فيديو وأخبار عن الراحلة سندريلا الشاشة العربية.

ومما تم تداوله بعض اعترافات الفنانة الراحلة سعاد حسني، التي وردت في مذكراتها التي أوضحت فيها تعرضها للمضايقات من قبل صفوت الشريف (وزير الإعلام المصري السابق).

ومن خلال مذكرات الجميلة سعاد حسني، نعرف أن عدد الأفلام الجنسية التي صورها الشريف لها كانت 18 فيلما أبيضا وأسودا، مدة الفيلم منها 15 دقيقة.

صور أول تلك الأفلام في عيادة الدكتور عبد الحميد الطويل، الذي كان زوجا للفنانة مريم فخر الدين، حيث أعدت العيادة لهذا الغرض وبعد ساعات العمل الرسمية كانت العلاقة عادية مع صديق لسعاد حسني، لتكتشف في مكتب صفوت أنه كان عميلا جند لاستدراجها بعد أن وضع لها مخدراً في الشراب.

المذكرات في ملخصها تثبت أن سعاد حسني كانت قد تزوجت بالكلمة (زوجتك نفسي) من العندليب عبد الحليم حافظ سرا بعد علاقة غرامية عاصفة انتهت بدراما سقوطها في قبضة صفوت الشريف..

كتبت سعاد حسني: “لم يكن هناك أحد من المحيط للخليج لا يريد جسد سعاد الذي باعوه بالرخيص”، وتحكي أنها طلبت من صفوت التوقف لأنها ستتزوج من عبد الحليم حافظ فثار عليها وهددها وأقنعها بأن مستقبلها مع السلطة..

بعدها قالت سعاد أن صفوت دعا عبدالحليم حافظ وجعله يشاهد فيلمها الأول فانهار عبدالحليم وفي طريق عودته لمنزله نزف بشدة وأغلق على نفسه عدة أيام، فأعتقد من حوله أنه يعاني من أزمة فنية لكنه كان حزينا حيث طلب منه صفوت الابتعاد عن سعاد لمصلحة مصر. حسب قوله وفقاً لمذاكرات السندريلا.