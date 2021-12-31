شاهد .. اتفرج أول رد من الفنان احمد الفيشاوي على انفصال زوجته عنه .. وسمية الخشاب تفجر فضيحة مدوية

انت الان تتابع خبر اتفرج أول رد من الفنان احمد الفيشاوي على انفصال زوجته عنه .. وسمية الخشاب تفجر فضيحة مدوية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدم الفنان المصري احمد الفيشاوي، الجمهور بأول رد فعل له، بعد اعلان زوجته ندى كامل انفصالها عنه.

وفي التفاصيل، فاجأ احمد الفيشاوي، الجمهور بردة فعل سلبية وصادمة، تجاه أنباء انفصال زوجته عنه.

وظهر الفنان المصري، في مجموعة صور حديثة، وهو يمارس رياضة الملاكمة، مع عدد من أصدقائه وصديقاته، الأمر الذي اعتبره المتابعون محاولة من الفيشاوي لإخراج شحنة غضبه الناتجة عن انفصال ندى كامل عنه.

وقال المتابعون، أن ردة فعل #أحمد_الفيشاوي، تكشف عن عدم قدرته على مواجهة #ندى_كامل، أو التعليق من خلال تصريح أو منشور، كون الانفصال سببه خيانته لزوجته.

ونشر الفيشاوي الصور التي ظهر فيها مع بعض أصدقائه أثناء ممارسة رياضة الملاكمة، عبر صفحته الخاصة على موقع انستغرام.

وفي الصدد كشفت الفنانة المصرية #سمية_الخشاب ، عن خيانة الفنان احمد الفيشاوي لزوجته ندى كامل، عبر منشور لها على خاصية الستوري بحسابها على موقع انستغرام.

وجاء في منشور سمية الخشاب: “‏مفيش ست تستاهل الخيانة، لو هي مقصرة يطلقها ويشوف غيرها، لكن تبقى فالبيت زي الهبلة وهو عايش حياته برا ويرجع يلاقيها زي الجارية مستنياه ده هو اللي يستاهل كل حاجه مش كويسة”

من جهتها قامت ندى الكامل، بنشر صورة لتعليق سمية الخشاب عبر خاصية الستوري بموقع إنستغرام، لتؤكد بذلك أن انفصالها عن الفيشاوي سببه خيانته لها.

يذكر أنه سبق تداول أنباء انفصال ندى عن الفيشاوي، عدة مرات، إلا أنها كانت تتراجع عن ذلك وتعود لزوجها، بعد تدخل والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي وبعض المقربين منهما.