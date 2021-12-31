شاهد .. ظهور مفزع لبطلة فيلم « عنتر شايل سيفه » مع عادل إمام .. لن تصدق كيف أصبحت بعد 38 عام!!

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع لبطلة فيلم « عنتر شايل سيفه » مع عادل إمام .. لن تصدق كيف أصبحت بعد 38 عام!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنانة إيفا هي واحدة من الفنانات اللاتي برغم تقديمها فقط للأدوار الثانوية إلا أنها استطاعت أن تلفت أنظار الجمهور إليها ، ويظل دورها في فيلم عنتر شايل سيفه مع الزعيم عادل إمام عالقا في الأذهان حتي الأن .

اسمها الحقيقي هو إيفلين محروس شاهين ، وهي من مواليد 16 أبريل 1953 ، عمرها الآن 67 عاما ولدت بمحافظة القليوبية الأسرة ميسورة الحال ، وتلقت تعليمها في المدارس الأجنبية.

بدايتها الفنية كانت من خلال المسرح مع جلال الشرقاوي ثم مع الفنان سمير غانم وقدمت مسرحية أنا هايص وأخويا الايص عام 1992 .

ولكن إنطلاقتها الحقيقة كانت في السينما من خلال فيلم عنتر شايل سيفه مع النجم عادل إمام ، وقدمت شخصية كارولين وعرفت إيفا بتقديم بعض أدوار الاغراء .

الفنانة إيفا مصرية الجنسية ولكن ساعدتها ملامحها ولكنتها الأجنبية بسبب دراستها في المدارس الأجنبية علي أن تجيد تقديم أدوار الفتاة الأجنبية ببراعة وهو سبب نجاحها في فيلم عنتر شايل سيفه .

وقدمت بعد هذا الدور العديد من الأعمال فهو من فتح لها الطريق نحو المزيد من الأدوار ومن أشهر أعمالها : فيلم جواز عرفي ، عروسة البحر ، مسجون ترانزيت .

وفي المسرحيات قدمت أهلا يا دكتور ، في عز الظهر ، أخويا هايص وأنا لايص ، الزعيم ونيولوك . وكذلك ظهرت إيفا في العديد من المسلسلات ومنها رحلة السيد أبو العلا البشري ، الأصدقاء المصراوية ، ونيس وأيامه ، قضية نسب ، أسمهان ، واحة الغروب ، سابع جار وللحب فرصة أخيرة .

وتداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات " إنستغرام " صورتين ، إحداهما قديمة والأخرى حديثة للفنانة المصرية إيفا التي شاركت في فيلم " عنتر شايل سيفه " ... وركز المتابعون في تعليقاتهم على الصورتين على التغييرات التي طرأت على شكل إيفا .