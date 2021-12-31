شاهد .. اجرأ إطلالة في الكون .. ديمي روز تستعرض صدرها الكبير وخلفيتها المنفوخة بصور خادشة أصابت الجمهور بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر اجرأ إطلالة في الكون .. ديمي روز تستعرض صدرها الكبير وخلفيتها المنفوخة بصور خادشة أصابت الجمهور بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​، عدة مقاطع فيديو، عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعيوظهرت روز بالفيديو تستعرض جسمها وهي شبه عارية مكتفية بلياس البيكيني فقط من قطعتين، بالإضافة إلى ظهورها بمقطع فيديو آخر في حمام السباحة.

تداول رواد مواقع التواصل صور ديمي عبر حسابهم الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي معبرين عن حبهم لها وإعجابهم بالصور التي اعتادت على نشرها.

وكانت قد إستعرضت ​ديمي روز​ جسدها سابقا وهي عارية تماما ووضعت على كتفيها جاكيت طويل باللون الأحمر وحذاء شتوي من الجلد.