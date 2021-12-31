شاهد .. الفنانة شيرين تنهار وتفقد قوتها وتكشف المستور عن تجاوزات حسام حبيب معها في غرفة النوم وكيف كان يجبرها على اوضاع تكرهها وتهينها

انت الان تتابع خبر الفنانة شيرين تنهار وتفقد قوتها وتكشف المستور عن تجاوزات حسام حبيب معها في غرفة النوم وكيف كان يجبرها على اوضاع تكرهها وتهينها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في الجزء الثاني من الحوار الذي أطلقته الإعلامية نضال الأحمدية مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، فجرت شيرين تصريحات نارية تخص علاقتها بطليقها حسام حبيب.

ومن خلال التصريحات الإعلامية، لفتت شيرين عبدالوهاب إلى فشل محاولاتها بتكبير عائلتها معه وباءت جميعها بالفشل بسببه.

وقالت شيرين: "كل يوم ولمدة أربع سنين بينيمني على الكنبة، ورضينا بالهم والهم مش راضي بينا، وأكدت انها كانت تنوي تجميد بويضاتها لوحدها، لكن بس حسام أصر أنه يحمل البويضات بالأجنة الخاصة به".

وأشارت شيرين خلال حديثها ان حسام حبيب انسان مستهتر لا يعرف معنى ان تدفن المرأة نفسها بجانبه.

وتابعت بقولها: "حسام ابن أمه الحيلة الدلوعة وانا زهقت من دور ماما عايزة أبقى سندريلا".

وأكدت شيرين أن العودة مرة أخرى إلى زوجها مستحيل ويحتاج إلى معجزة من الله، حتى حاولت الإنتحار أكثر من مرة، وفعلت كل شىء حتى تتخلص من حياتها، لكن لم تنجح، كما انها صدمت الجمهور بالظهور حليقة الرأس حتى يراها حسام بشعة فيكرهها.