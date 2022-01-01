شاهد .. تفاصيل حزينة للغاية ..مصير مؤلم للفنانة الشهيرة والجميلة ..نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم ..والحزن يجتاح الجماهير اللبنانية؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل حزينة للغاية ..مصير مؤلم للفنانة الشهيرة والجميلة ..نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم ..والحزن يجتاح الجماهير اللبنانية؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/01 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

كشف استجواب الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على خلفية حادثة قتل الشاب السوري محمد الموسى داخل الفيلا، مفاجأة من العيار الثقيل.



وحسب وسائل إعلام لبنانية فأن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، استجوب الهاشم لمدة ثلاث ساعات، واتخذ بعد ذلك قرارا بتركه رهن التحقيق، ثم حدد جلسة جديدة ستكون في العاشر من شهر مارس المقبل،

على أن يتم استدعاء عدد من العاملين لدى زوج نانسي عجرم للاستماع إلى إفاداتهم. وأضاف أن “داتا” الاتصالات أظهرت أن القتيل اتصل حوالي ثلاث مرات بعيادة الدكتور فادي الهاشم قبل حادثة مقتله،

لكن المصادر لم تكشف تفاصيل الحديث الذي دار بينهما خلال هذه الاتصالات، خاصة وأنه تبين أن هناك اتصالا استغرق 4 دقائق.

من جهتها أعلنت رحاب بيطار، محامية والدة القتيل، أن أولى جلسات التحقيق مع زوج نانسي عجرم، بدأت في قصر العدل في بعبدا بجبل لبنان، الخميس.



وأضافت عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن “الجلسة للاستماع إلى أقوال الهاشم في القضية المتعلقة بحادثة اقتحام منزله من قبل الشاب السوري محمد الموسى وقتله”.، مشيرة إلى أن “خلال الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الأول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه”.

وتابعت أنه “تبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف لبينما تتضح الأمور، ولكن من الواضح أن التعامل بالملف اصبح أكثر جدية”.

وكانت أولى جلسات التحقيق مع فادي الهاشم قد بدأت ظهر الخميس في قصر العدل في بعبدا بجبل لبنان، وذلك للاستماع إلى أقواله في القضية المتعلقة بحادثة اقتحام منزله من قبل الشاب الموسى وقتله.